Очередная Конференция сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР21) станет знаковым событием текущего года в области защиты окружающей среды и развития глобальной энергетики. Ее открытие состоялось 30 ноября, в котором приняли участие руководители 130 стран мира. Казахстанскую делегацию на этой конференции возглавил Премьер-Министр Карим Масимов. В рамках данной конференции 9 декабря будет проведен Международный форум «Энергия будущего-2015», инициированный Назарбаев Университетом и Национальной компанией «Астана ЕХРО 2017».

Как пояснил в связи с этим президент Назарбаев Университета Шигео Катсу, цель форума – продвижение лучших мировых практик в сфере энергетики и устойчивого развития, а также содействие научно-технологическим разработкам в области «чистой энергии». Форум «Энергия будущего-2015» предполагает, что это мероприятие будет способствовать повышению информированности и вовлечению большего числа стран и международных организаций к участию в ЕХРО 2017 в Астане.

Первый Международный форум «Энергия будущего: сокращение выбросов CO2», прошедший в октябре 2014 года в Астане, уже дал старт подготовке стратегического содержания ЕХРО 2017 и масштабному международному диалогу по этой теме. Парижский же форум будет посвящен тематике борьбы с изменением климата и энергии будущего. Его программа включает несколько тематических сессий по ключевым вопросам мировой энергетики и устойчивому экономическому развитию. В рамках сессий также будут определены и основные направления работы следующего форума «Энергия будущего», который пройдет в Астане весной 2016 года в рамках Астанинского экономического форума.

– На сессиях форума в Париже мы будем говорить о тенденциях по изменению климата и технологиях, которые позволяют локализовывать проблематику загрязнения окружающей среды и двигаться в сторону прогресса в этой области, – отметил Шигео Катсу.

В настоящее время ­Назарбаев Университет уже разработал концепцию ключевого павильона выставки – Зоны лучших практик. Отбор проектов будет проводиться по пяти направлениям: возобновляемая и альтернативная энергия, энергоэффективность и традиционная энергия, хранение, распределение и использование энергетических ресурсов.

Согласно информации вице-президента Назарбаев Университета Каната Байгарина, в числе приоритетных аспектов форум ставит выработку ответов на вопрос о том, какие меры будут наиболее действенны в борьбе с изменением климата, а также для решения энергетических вызовов в целом.

Спикеры подчеркнули, что значимость Парижской конференции ООН по изменению климата обусловлена тем, что в его рамках предполагается подписание нового международного соглашения, предусматривающего обязательства по недопущению роста температуры на планете более чем на 2 °C. В глобальном масштабе мировая экономика все еще продолжает базироваться на традиционных источниках энергии – нефти, газе и угле. Две трети выбросов парниковых газов, являющихся основной причиной изменения климата, приходится на долю энергетического сектора.

– Действие Киотского протокола завершится к 2020 году. Слабой его стороной является тот факт, что он охватывает только развитые страны, в то время как глобальные климатические факторы касаются всего человечества. Поэтому знаменательно, что в новом соглашении в Париже участвуют все страны мира без исключения, – пояснил К. Байгарин.

Актуальность принимаемых мер состоит в том, что глобальные выбросы парниковых газов от сжигания топ­лива быстро растут и уже превысили 32 млрд тонн ­СО2-эквивалента. Поэтому без жестких мер контроля они к середине века могут вырасти до 50–70 млрд тонн и до 90 млрд – к концу XXI века. При этом повышение средней температуры приземного воздуха составит от 3,7 до 4,8 °C, а по отдельным прогнозам даже до 7,8 °C. В этом случае будет невозможным достижение цели ООН по удержанию роста температуры на планете в пределах 2 °С.

Казахстан как государство, выступающее за актуализацию глобальных климатических проблем и путей их решения посредством контента выставки ЕХРО 2017 «Энергия будущего», в рамках нового соглашения по климату также берет на себя обязательства по сокращению выбросов. В этой работе ключевую роль призваны сыграть и технологические разработки ­Назарбаев Университета, в недрах которого сегодня идет активный процесс развития технологий по новейшим направлениям энергии будущего.