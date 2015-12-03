​Парижский меридиан

531
Досжан НУРГАЛИЕВ

Очередная Конференция сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР21) станет знаковым событием текущего года в области защиты окружающей среды и развития глобальной энергетики. Ее открытие состоялось 30 ноября, в котором приняли участие руководители 130 стран мира. Казахстанскую делегацию на этой конференции возглавил Премьер-Министр Карим Масимов. В рамках данной конференции 9 декабря будет проведен Международный форум «Энергия будущего-2015», инициированный Назарбаев Университетом и Национальной компанией «Астана ЕХРО 2017».

Как пояснил в связи с этим президент Назарбаев Университета Шигео Катсу, цель форума – продвижение лучших мировых практик в сфере энергетики и устойчивого развития, а также содействие научно-технологическим разработкам в области «чистой энергии». Форум «Энергия будущего-2015» предполагает, что это мероприятие будет способствовать повышению информированности и вовлечению большего числа стран и международных организаций к участию в ЕХРО 2017 в Астане.

Первый Международный форум «Энергия будущего: сокращение выбросов CO2», прошедший в октябре 2014 года в Астане, уже дал старт подготовке стратегического содержания ЕХРО 2017 и масштабному международному диалогу по этой теме. Парижский же форум будет посвящен тематике борьбы с изменением климата и энергии будущего. Его программа включает несколько тематических сессий по ключевым вопросам мировой энергетики и устойчивому экономическому развитию. В рамках сессий также будут определены и основные направления работы следующего форума «Энергия будущего», который пройдет в Астане весной 2016 года в рамках Астанинского экономического форума.

– На сессиях форума в Париже мы будем говорить о тенденциях по изменению климата и технологиях, которые позволяют локализовывать проблематику загрязнения окружающей среды и двигаться в сторону прогресса в этой области, – отметил Шигео Катсу.

В настоящее время ­Назарбаев Университет уже разработал концепцию ключевого павильона выставки – Зоны лучших практик. Отбор проектов будет проводиться по пяти направлениям: возобновляемая и альтернативная энергия, энергоэффективность и традиционная энергия, хранение, распределение и использование энергетических ресурсов.

Согласно информации вице-президента Назарбаев Университета Каната Байгарина, в числе приоритетных аспектов форум ставит выработку ответов на вопрос о том, какие меры будут наиболее действенны в борьбе с изменением климата, а также для решения энергетических вызовов в целом.

Спикеры подчеркнули, что значимость Парижской конференции ООН по изменению климата обусловлена тем, что в его рамках предполагается подписание нового международного соглашения, предусматривающего обязательства по недопущению роста температуры на планете более чем на 2 °C. В глобальном масштабе мировая экономика все еще продолжает базироваться на традиционных источниках энергии – нефти, газе и угле. Две трети выбросов парниковых газов, являющихся основной причиной изменения климата, приходится на долю энергетического сектора.

– Действие Киотского протокола завершится к 2020 году. Слабой его стороной является тот факт, что он охватывает только развитые страны, в то время как глобальные климатические факторы касаются всего человечества. Поэтому знаменательно, что в новом соглашении в Париже участвуют все страны мира без исключения, – пояснил К. Байгарин.

Актуальность принимаемых мер состоит в том, что глобальные выбросы парниковых газов от сжигания топ­лива быстро растут и уже превысили 32 млрд тонн ­СО2-эквивалента. Поэтому без жестких мер контроля они к середине века могут вырасти до 50–70 млрд тонн и до 90 млрд – к концу XXI века. При этом повышение средней температуры приземного воздуха составит от 3,7 до 4,8 °C, а по отдельным прогнозам даже до 7,8 °C. В этом случае будет невозможным достижение цели ООН по удержанию роста температуры на планете в пределах 2 °С.

Казахстан как государство, выступающее за актуализацию глобальных климатических проблем и путей их решения посредством контента выставки ЕХРО 2017 «Энергия будущего», в рамках нового соглашения по климату также берет на себя обязательства по сокращению выбросов. В этой работе ключевую роль призваны сыграть и технологические разработки ­Назарбаев Университета, в недрах которого сегодня идет активный процесс развития технологий по новейшим направлениям энергии будущего.

Популярное

Все
Необъятный мир наследия великого Абая
Не хватило опыта для победы
Музыкальное наследие тюркского мира
Тысячи спасенных жизней
Имя Кудайбергена Калиева для многих – символ труда и верности родному краю
Финальные поединки в Семее
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
Kia: тандем человека и высоких технологий
Успей купить по приятной цене!
Чувствовать себя равноправными членами общества
Высокая честь – Родину беречь
Привлечение инвестиций минимизирует тарифы
Обменялись опытом, наладили контакты
Шымкентский НПЗ отметил 40-летие рекордными достижениями
В преддверии Дня Республики в столице чествовали образцовые семьи страны
Жүз домбыра – бір үн
Новую спецтехнику получили лесники
Крылатое наследие номадов
Стратегическое партнерство укрепляется
Мажилис утвердил бюджет на 2026–2028 годы
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Стали известны имена финалисток конкурса Miss Astana 2025
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
Арман Шаккалиев: В Казахстане двукратно увеличат закуп продукции у сельхозтоваропроизводителей
В Туркестанской области отметили Всемирный день хлопка
Каждый второй выпускник Алматинской области поступил на грант
Поручение Президента: Правительство разработало меры по улучшению жизни граждан
Казы и шужык в вакуумной упаковке
Французская награда вручена Диане Ашимовой
Артефакты «Таңбалы» поразили зарубежных ученых
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Семь дней отдохнут казахстанские школьники на осенних каникулах
Аграрии, работающие в мегаполисах лишены господдержки - сенатор
Продкорпорация объявила цены на зерно
Атака на Оренбургский ГПЗ: газоснабжение Казахстана не затронуто – Минэнерго
Марат Байкамуров стал чемпионом "Қазақстан Барысы – 2025"
Как защитить ваши деньги от взысканий
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]