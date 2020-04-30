Парк для отдыха начали строить на окраине Нур-Султана

Общество
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Аким столицы Алтай Кульгинов ознакомился с ходом строительства парка "Коктал", расположенном в жилом массиве Коктал, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.



Парк строится в рамках программы развития окраин.



"Во время встреч, на приемах граждан жители просили обустроить парки, скверы, где можно гулять всей семьей, чтобы дети могли заниматься спортом на площадках. В этом вопросе мы уделяем большое внимание развитию жилых массивов. В жилых массивах мы построим 4 крупных физкультурно-оздоровительных комплекса, это поможет развитию массового спорта и особенно укрепить здоровье молодёжи. Также приступили к благоустройству открытых пространств. Здесь в парке необходимо выполнить работы качественно, чтобы это место стало одним из любимых у жителей, надо изначально продумать автоматическую систему полива. За территорией надо будет ухаживать", - сказал Кульгинов.



Таким образом, территория парка будет поделена на 3 зоны: зона тихого отдыха, активного отдыха и детского отдыха. На территории планируется высадить 8 тысяч деревьев.





По информации городской администрации, в Нур-Султане благоустроят порядка 50 общественных пространств, в том числе парки, скверы и другие места для прогулок на открытом воздухе - большая часть из них по программе "Дорожная карта занятости". На 10 уже начались работы.

Кроме того, в столице также начаты дорожные работы. В текущем году отремонтируют 150 улиц, общая протяжённость которых составляет 100 км. Из них 100 улиц – в жилых массивах. Также продолжаются работы на 21 объекте, будет завершено строительство моста через реку Есиль. По программе "Дорожная карта занятости" будет создано 15 тыс. новых рабочих мест.

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