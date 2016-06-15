Парк инновационных технологий презентовали на выставке в Астане
Ксения Воронина
Автономный кластерный фонд "Парк инновационных технологий" совместно с McKinsey&Company представил стенд Центра компетенций горно-металлургического комплекса (ГМК) на выставке "Astana Mining&Metallurgy", открывшейся сегодня в рамках VII Международного горно-металлургического конгресса, передает Kazpravda.kz.
Особенностью центра повышения квалификации является принцип обучения в действии. В учебном процессе будут воссоздаваться условия производства, чтобы участники смогли на практике применить и оценить эффект от предлагаемых методов работы.
В центре будут проходить обучение специалисты горно-металлургической индустрии до 1 200 человек в год, которые затем будут внедрять изученную практику на своих рабочих местах и вовлекать информационные технологии по углубленной аналитике. Открытие центра намечается во второй половине 2016 года.
"Центр станет первой платформой Индустрии 4.0 для горно-металлургического комплекса (ГМК) Казахстана. Он осуществит углубленную аналитику больших данных для оптимизации процессов добычи и обогатительного производства. Механизм, предлагаемый фондом, позволит отечественным недропользователям использовать свои обязательства по 1% от своего годового совокупного дохода на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) и обучение для специалистов ГМК", – отметил заместитель генерального директора Автономного кластерного фонда "Парк инновационных технологий" Аскар Сембин.
Так как центр является технологической площадкой, компания "Siemens" предоставит свои решения для оптимизации и автоматизации производственных процессов ГМК. Первый модуль автоматизации и углубленной аналитики будет запущен с привлечением компании Google. Интерес компании состоит в разработке и тестировании новейших решений по Индустриальному интернету (Индустрии 4.0) и Энергоэффективности. Остальные 3 модуля – Модельное производство, CRIRSCO стандартизация и Investment advisory – будут запущены посредством привлечения обязательств по 1% СГД от недропользователей на НИОКР и обучение.
Первыми клиентами центра станут крупнейшие горнодобывающие и металлургические компании, такие как Евразийская Группа (ERG) и Полиметалл (АО "Варваринское").