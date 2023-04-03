Общая площадь зеленой зоны – семь гектаров. На территории уже высажено 8 тыс. саженцев. Новый парк назвали «Руханият», поскольку в нем предусмотрена специальная площадка для особых, знаковых мероприятий. В парке оборудованы беседки и детские площадки, проведено освещение, проложены велосипедные дорожки.

Заместитель акима Туркестана Ерлан Кузембаев считает, что создание такого парка объединяет представителей духовенства и жителей города, ведь и саженцами новую зеленую зону обеспечили имамы.

Закладка еще одного парка является частью общей программы по озеленению региона. Как известно, по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева в целом по стране за пять лет в лесных массивах предполагается высадить 2 млрд деревьев и еще 15 млн – в городах и селах. В Туркестанской области до 2025 года будет высажено, соответственно, 170 млн и 1,18 млн деревьев. За это время существенно расширится и зеленый пояс вокруг Туркестана, под который определено 7 700 га. Уже высажены саженцы на площади 13 629 га.