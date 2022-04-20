Парк нового периода

Национальные парки Казахстана будут проверяться на соответствие стандартам.

В рамках концепции нового Казахстана КазСтандарт КТРМ МТИ РК и Kazakh Tourism подписали план мероприятий, главной целью которого является устранение жалоб в сфере туризма.

На сегодняшний день в нашей стране утверждено более 100 национальных стандартов для различных субъектов туризма. Национальные стандарты также включены в качестве отсылочных в Правила осуществления туристской и рекреационной деятельности в государственных национальных природных парках, что делает их соблюдение обязательными.

Однако проблема состоит в том, что многие субъекты туризма игнорируют данные стандарты. Поэтому уже начиная с мая этого года КазСтандарт и Kazakh Tourism намерены проверять национальные парки на соответствие нужным стандартам, что повысит качество и создаст условия для посетителей и турис­тов.