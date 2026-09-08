Парк Первого Президента в Алматы временно закрыли на реконструкцию

В Алматы продолжается реконструкция Парка Первого Президента. На время строительно-монтажных работ территория парка полностью закрывается для посещения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города

Фото: акимат Алматы

В парке обновят инженерную и дорожно-тропиночную инфраструктуру, проведут комплексное благоустройство и озеленение территории.

На время реконструкции жители и гости города могут посетить расположенный рядом Flow Park. Пройти к нему можно по пешеходному мосту, соединяющему прилегающие территории.

О сроках завершения реконструкции и дате открытия парка сообщат дополнительно.

Жителей и гостей Алматы просят учитывать временное ограничение при планировании прогулок.