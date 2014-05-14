Парк преобразится

Сейчас ремонтные работы идут полным ходом. При этом изменения коснутся буквально каждого уголка парка. Скоро в нем появится новое колесо обозрения – большего диаметра, нежели прежнее. И это не случайно, ведь границы Астаны за последнее время значительно расширились.

На данный момент в парке насчитывается 12 аттракционов. Пять из них, которые уже отработали свой срок, демонтируют, а семь приведут в порядок. Для маленьких астанинцев установят новые детские площадки и спортивные тренажеры.

Кроме того, в столице воплощают в жизнь схему променада с развитием набережной зоны и велодорожек. Протяженность – от Сарыаркинского моста до поселка Тельмана.

Полина ФЕДОРОВА