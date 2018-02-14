Общество
Парк с колесом обозрения высотой более 50 метров появится в Атырау
В Атырау появится парк с колесом обозрения высотой более 50 метров. Об этом сообщил аким города Серик Шапкенов на отчетной встрече перед населением, передает Kazpravda.kz.

Как сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области, аким Атырау Серик Шапкенов рассказал, что в данное время разработана и проходит экспертизу проектно-сметная документация парка на "банановом берегу" реки Урал, близ Атырауского государственного университета.







Площадь парка – 6,5 гектара, на его территории будут посажены зеленые насаждения общей площадью 3,1 гектара. Территория парка будет засажена туей, сиренью и можжевельником.

На территории парка будут расположены колесо обозрения высотой 55 метров, карусели, детские игровые площадки, мини-футбольное поле, площадка для streetworkout, скейтбординга, пешеходный фонтан длиной около 300 метров, а также пешеходные и велодорожки.





"Необходимость строительства подобного парка созрела уже давно, – объяснил Серик Шапкенов. – По поручению руководства области мы собирали предложения горожан, учли все их пожелания и взяли в работу самый оптимальный вариант".



Как отметил аким города, строительство парка будет вестись за счет социальных отчислений недропользователей.


Изображения и фото Региональной службы коммуникаций Атырауской области

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