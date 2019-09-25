Парк в огне

Сообщения о пожаре начали ­поступать еще в воскресенье, 22 сентября. Появились видеоролики в соцсетях, где местные жители делились страшными кад­рами полыхающих земель. В тот же день был соз­дан штаб по тушению пожара – о ситуации доложили заместителю Премьер-министра Роману Скляру, аким области Булат Бакауов выехал на место. В район направили колонну спецтехники департамента по ЧС, привлекли силы и средства Экибастуза и Аксу, большую помощь в тушении огня оказывали и местные жители.

Но если в начале сообщались противоречивые данные, а площадь первичного возгорания леса и сухой травы в 25 км от райцент­ра оценивали в 2,5 га, то спустя время прозвучали совершенно иные цифры.

Сначала пожар прокомментировал начальник областного департамента по ЧС Ернур Утегенов, который сообщил, что к тушению подключено более 120 единиц техники и около 500 человек личного состава департамента, работников нацпарка и представителей добровольных противопожарных формирований.

– Эти лесостепные пожары, возникшие в районе, обусловлены тем, что накануне был повышенный температурный режим, а также сильный ветер, скорость которого местами доходила до 20–24 метров в секунду, – пояс­нил Ернур Утегенов.

По сообщениям ведомства, к утру понедельника пожар на территории трех сельских округов из пяти уже был потушен, еще в двух – огонь локализован, жертв и пострадавших нет. Между тем местные жители опасаются того, что у них серьезно пострадали пастбищные угодья.

– На территории национального парка площадь пожара составила 93 гектара. Это и лес, и лесостепная, и степная территория, – сообщил начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС Павлодарской облас­ти Сергей Сытник. – В тушении пожара именно на территории Баянаульского государственного национального природного парка были задействованы 38 единиц техники и 138 человек. Большую помощь оказал прибывший из Усть-Каменогорска вертолет ­МИ-171 АО «Казавиаспас».

Такой тяжелой техники в Павлодарской области нет, поэтому за помощью обратились к соседям. Вертолет, оснащенный трехтонной цистерной, помог тушить пожар там, куда просто не пройти автомобилям. Кроме того, большой объем воды, сброшенной с высоты, помогал полностью погасить огонь, а не просто сбить его.

О ситуации спустя почти двое суток после начала пожара рассказал аким Баянаульского райо­на Оразгельды Каиргельдинов.

– С утра сотрудники ЧС на вертолете совершили облет, но как и вчера, не обнаружили открытых очагов пламени, – отметил глава района. – Работы осложнял сильный ветер, но в то же время из-за этого огонь шел низом, сгорели только сухостой и валежник. То есть лес остался нетронутым. Хочется отметить пожарных, которые предоставили всю необходимую спецтехнику из Аксу, Экибастуза и Павлодара, а также работников нацпарка и жителей района, принимавших активное участие в борьбе с огнем, в том чис­ле на собственной автотехнике.

По данным на вечер 24 сентября, ситуация и в районе, и в нацпарке стабильная. Однако специалисты не спешат заявлять о полной ликвидации пожара.

– Открытого горения не наблю­дается, но силы оттуда не выводят – еще идет окарауливание территории, наблюдение, – пояс­нил Сергей Сытник. – Дело в том, что местность сложная: камень лежит на камне, где-то под ними частично растительность, валежник, мох. Может возникнуть подкаменное тление, оно вполне может привести к открытому возгоранию. Но такие очаги оперативно ликвидируются.

Специалисты говорят о том, что за последние 5 лет это предположительно крупнейший пожар в Баянауле. Осложнен он не только ветреной погодой, но и труднодоступной местностью. После того, как завершатся все оперативные работы, на месте создадут специальную комиссию, которая займется расследованием причин и оценкой ущерба. А причин может быть немало, и не только природного характера, хотя грозовые разряды остаются главной причиной возгораний в лесу. Кроме этого, привести к серьезным пожарам могут брошенные окурки, непотушенные костры и даже стеклянная тара, которая в солнечную погоду срабатывает как линза. А уж о том, что посетители Баянаульского парка не всегда забирают мусор с собой, говорилось не раз.