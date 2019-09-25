Парк в огне
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Екатерина Бескорсая, Павлодарская область
Сообщения о пожаре начали поступать еще в воскресенье, 22 сентября. Появились видеоролики в соцсетях, где местные жители делились страшными кадрами полыхающих земель. В тот же день был создан штаб по тушению пожара – о ситуации доложили заместителю Премьер-министра Роману Скляру, аким области Булат Бакауов выехал на место. В район направили колонну спецтехники департамента по ЧС, привлекли силы и средства Экибастуза и Аксу, большую помощь в тушении огня оказывали и местные жители.