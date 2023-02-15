Парки технических средств реабилитации для детей с инвалидностью откроют в регионах Казахстана

Общество, Здравоохранение
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В ближайшее время планируется определить оператора пилотного проекта и регионы для его реализации, с учетом наличия подходящих площадей.

Фото: Kazpravda.kz

Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова и председатель общественного социального фонда «Қазақстан халқына» Болат Жамишев обсудили вопросы открытия парков технических средств реабилитации для детей с инвалидностью в регионах Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МТСЗН РК.

В совещании также приняли участие вице-министр здравоохранения РК Бейбут Есенбаев, заместитель председателя Комитета труда и социальной защиты МТСЗН РК Анархан Дюсенова, заместитель директора корпоративного фонда «Қамқорлық қоры» Гульмира Абельдинова и другие.

В ходе переговоров Тамара Дуйсенова отметила важность открытия парков технических средств реабилитации (ТСР) для предоставления детям с инвалидностью возможности временного использования современных и сложных видов реабилитационных средств.

«На сегодня в Казахстане живут 104,3 тыс детей с инвалидностью, в том числе 33,7 тыс. детей в возрасте до 7 лет, 11,1 тыс. детей с инвалидностью первой группы и 22,7 тыс. с инвалидностью второй группы в возрасте от 7 до 18 лет. Этим детям предоставляются реабилитационные услуги в 27 медико-социальных учреждениях. Создание парков ТСР позволит расширить доступ к современным, дорогостоящим видам реабилитационных средств», – подчеркнула министр.

В свою очередь Болат Жамишев сообщил, что фонд «Қазақстан халқына» готов оказать финансовую поддержку для оснащения парков ТСР.

По итогам обсуждения стороны приняли решение о необходимости реализации пилотного проекта по созданию вышеуказанных парков в 2023 году. Для проработки проекта будет сформирована совместная рабочая группа, МТСЗН РК будет разработана детальная дорожная карта и необходимые нормативные правовые акты.

В ближайшее время планируется определить оператора пилотного проекта и регионы для его реализации, с учетом наличия подходящих площадей. В рамках пилотного проекта также будет организовано обучение специалистов современным международным принципам проведения оценки потребностей и правильного подбора ТСР.

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