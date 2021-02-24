Паркинг-той

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Азамат Сулейменов

Той был организован в паркинг-зоне ЖК «Сабыр» в честь беташар – обряда знакомства невесты с родней мужа. После распространения видео, указывающего на действия, нарушающие карантинные ограничения, сотрудники правоохранительных органов установили личности тамады в ролике, хозяев мероприятия, а также застройщика вышеуказанного жилого комплекса.

– Члены мониторинговой группы акимата города Актау совместно с участковыми инспекторами составили акт о несоблюдении санитарно-эпидемиологических мероприятий, а также взяли объяснительные с ведущего мероприятия, а также с застройщика, – сообщили в пресс-службе городской администрации.

В результате специалисты управления санитарно-эпидемиологического контроля города Актау вынесли постановление о наложении административного штрафа по части 1 статьи 425 КоАП РК (Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов) в размере 30 МРП на хозяина торжества. Застройщик оплатит в государственную казну сумму, равную 230 МРП.

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