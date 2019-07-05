Парламент Казахстана завершил четвертую сессию VI созыва и ушел на каникулы

Фото Kazpravda.kz Адильбек Тауекелов
Депутаты Мажилиса и Сената на совместном заседании завершили работу 4 сессии VI созыва Парламента РК, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
Как отметил в своем выступлении спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин, в нынешней сессии Парламентом принято множество необходимых для страны и населения законов.
"Безусловно, во всем обществе и во все времена законы занимают особое место, поскольку там, где есть законы и справедливость – свобода и спокойствие", – сказал спикер Мажилиса.
Нурлан Нигматулин подчеркнул, что депутаты в своей работе руководствовались поручениями, данными на открытии четвертой сессии и в Послании Первого Президента РК — Елбасы Нурсултана Назарабаева.
"Прошедшая сессия была наполнена важнейшими историческими событиями. В первую очередь, это принятие Нурсултаном Назарбаевым, который является приверженцем идеалов истинной демократии и политиком мирового масштаба, судьбоносного решения о сложении полномочий Президента. Елбасы благодаря своей мудрой, дальновидной и выверенной политике с самых первых дней независимости вел Казахстан на уровень сильных, процветающих и цивилизованных стран со светлым будущем", – сказал спикер.
По его мнению, еще одним важным политическим событием для нашей страны стало избрание Касым-Жомарта Токаева Президентом Казахстана.
"На этих выборах каждый гражданин Казахстана сделал свой выбор в пользу будущего родной страны и родной земли. Посредством этого народ Казахстана выбрал не только будущего Президента, но и, несомненно, проголосовал за дальнейшее развитие стратегии Казахстана, сохранение единства и согласия, защиту безопасности", – отметил Нурлан Нигматулин.
В ходе сессии было проведено 5 совместных заседаний палат, 41 пленарное заседание Мажилиса, и 26 пленарных заседаний Сената, на которых рассмотрено 319 важных вопросов. В целом, за время четвертой сессии принято 83 закона, из них 82 уже подписаны Главой государства и вступили в законную силу. Каждый принятый закон, прежде всего, был направлен на выполнение стратегических и социальных инициатив Елбасы. Вместе с тем, каждый закон придал импульс развитию нашей страны и улучшению качества жизни населения.
Также спикер Мажилиса сообщил, что депутатами обеих палат Парламента за прошедшую сессию направлено 319 депутатских запросов, в том числе, депутатами Мажилиса – 211, депутатами Сената – 108 запросов.
"За эту сессию на имя депутатов Парламента поступило около 3000 обращений граждан, все из которых были рассмотрены в соответствии с законодательством. Также необходимо особо отметить значимость выездов депутатов в регионы. В ходе выездов депутатами дано всестороннее разъяснение каждому гражданину и каждой семье о важных политических шагах в стране. В целом, депутатами Парламента посещено более 2000 городов и сел, проведено около 4000 встреч", – отметил спикер.