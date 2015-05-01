Парламент Кыргызстана оставил без изменения состав Правительства

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Фото с сайта trend.az
Жогорку Кенеш (Парламент) Кыргызстана, избрав нового премьера, оставил прежним состав и структуру Правительства страны; постановление об этом депутаты одобрили большинством голосов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК.

Напомним, Парламент Кыргызстана в четверг большинством голосов одобрил кандидатуру Темира Сариева на пост премьер-министра страны после отставки Джоомарта Оторбаева, последовавшей 23 апреля. Кыргызстан является парламентской республикой, где состав и структура Правительства формируются Жогорку Кенешем по предложению премьер-министра, выдвинутого коалицией правящего большинства в законодательном органе.

"Срок работы нового Кабмина ограничен 6 месяцами. В октябре в республике пройдут выборы нового созыва Парламента, в связи с чем Кабмин будет отправлен в отставку. Сариев заявил, что не будет менять состав и структуру Правительства из-за ограниченности во времени и заполнит лишь образовавшиеся вакансии", – говорится в сообщении.

Согласно постановлению Парламента в составе Кабмина сохранится 15 министерств и Комитет нацбезопаности. Исполнявшие обязанности вице-премьеров и глав существующих ведомств руководители, входившие в прежний Кабмин, также сохранили свои посты. Вновь назначены лишь министр транспорта и коммуникаций Аргынбек Малабаев, министр экономики Олег Панкратов и министр финансов Адылбек Касымалиев.

"По Конституции Кыргызстана, Кабмин не может быть распущен менее чем за полгода до парламентских выборов.

Между тем Сариев потребовал, чтобы министры и главы областей, которые намерены участвовать в предстоящих выборах в Парламент, в течение мая сложили свои полномочия. Отказ от участия в парламентской гонке был основным условием избрания нового Кабмина Парламентом страны", – отмечается в распространенной информации.

Главными задачами нового Кабмина станут: за оставшееся до 8 мая время "доведение"до завершения всех вопросов по присоединению республики к ЕАЭС и начало процесса вхождения республики в организацию.

Кроме того, крайне важен вопрос успешного прохождения полевой страды – из-за неблагоприятных погодных условий республику в этом году может ждать неурожай, а также подготовки к предстоящему отопительному сезону. Также важной проблемой станет организация и проведение парламентских выборов, намеченных на октябрь нынешнего года.

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