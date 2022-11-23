Парламент принял республиканский бюджет на 2023-2025 годы

Мажилис Парламента Казахстана на пленарном заседании согласился с поправками Сената в республиканский бюджет на 2023-2025 годы. Таким образом, закон считается принятым и направляется на подпись главе государства, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба Сената

Как отмечалось ранее, у депутатов Сената возникла необходимость внесения изменений и дополнений в одобренный Мажилисом законопроект по ряду основных направлений.

Так, на строительство и реконструкцию улиц населенных пунктов, автодорог и мостов Сенат предложил 13,7 млрд тенге, в том числе в 2023 году – 7,8 млрд тенге.

По итогам 2023 года доля автомобильных дорог республиканского значения в хорошем и удовлетворительном состоянии должна составить 85,1%.

На строительство и реконструкцию водопроводных сетей предложено 22,2 млрд тенге, в том числе в 2023 году – 8,2 млрд тенге, что позволит увеличить доступ населения к услугам водоснабжения в городах до 99%, в селах – до 96,1%. На газоснабжение выделят 14 млрд тенге, в 2023 году – 1,4 млрд тенге, что позволит довести уровень газификации до 61,6%.

Кроме того, перераспределены средства между государственными органами, а также поддержаны другие предложения депутатов.

Предложений по увеличению расходов в общем поддержано на 71,8 млрд тенге, в том числе в 2023 году – на 30 млрд тенге.

Также Мажилис согласился с поправками Сената в законопроект «Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2023-2025 годы».