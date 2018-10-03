Парламент принял закон "О стандартизации"

Мажилис на пленарном заседании согласился с корректировками Сената в закон "О стандартизации" с сопутствующими поправками. Таким образом, документ считается принятым Парламентом и отправляется на подпись Главе государства, передает корреспондент Kazpravda.kz
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Целью закона является совершенствование законодательства в сфере стандартизации в рамках реформирования национальной системы стандартизации, призванного обеспечить повышение качества продукции, ее конкурентоспособности и импортозамещение. Документ направлен на разграничение системы технического регулирования как обязательной сферы исполнения технических регламентов и национальной системы стандартизации как сферы выбора стандартов.
Документом предусматривается принятие национальных стандартов на основе консенсуса интересов государства, потребителя и бизнеса посредством публичного обсуждения, а также обеспечение доступности документов по стандартизации для пользователей и иных заинтересованных лиц.
Закрепляется компетенция Правительства, государственных органов в сфере стандартизации,технических комитетов и технических экспертов. Предлагается усиление роли технических комитетов по стандартизации посредством наделения их функциями по обсуждению национальных стандартов.
Также регламентируется национальная система стандартизации, включающая Национальный орган, функциями которого будет координация процессов стандартизации, анализ и систематизация документов по стандартизации в разрезе отраслей.
Кроме того, устанавливается порядок разработки, утверждения и применения документов по стандартизации, а также механизм мониторинга стандартов для определения потребности отраслей и исключения дублирующих или устаревших стандартов.
Поправки, внесенные Сенатом, касаются рассмотрения дел об административных правонарушениях в области технического регулирования, а также предоставления эмитентам, осуществляющим выход на зарубежные рынки капитала, права выбора площадки для размещения ценных бумаг.