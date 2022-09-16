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Президент , Послания , Политика , Сенат , Мажилис
Парламент РК принял поправки о 7-летнем сроке президентства и переименовании столицы
Тусупбекова Лаура
корреспондент

Парламент Казахстана на совместном заседании палат после рассмотрения в двух чтениях принял поправки в Конституцию страны, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как напомнил министр юстиции РК Канат Мусин, законопроект разработан в соответствии с политическими инициативами Главы государства, а также по предложению депутатов Парламента.

Проект закона предусматривает внесение изменений в 5 статей и дополнение одной статьей. Поправки состоят из трех блоков.

«Глава государства в своем Послании народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» от 1 сентября текущего года обозначил, что назрела необходимость пересмотра количества и длительности сроков полномочий Президента и предложил установить ограничение мандата Президента.

Депутатами предложено ускорить внесение соответствующих поправок и принять их до президентских выборов. Иначе, по их мнению, могут возникнуть юридические условия, позволяющие лицу, избранному Президентом осенью текущего года по положениям действующей редакции Конституции, повторно баллотироваться уже на 7-летний срок. В этой связи проект закона содержит положения об одном президентском сроке продолжительностью 7 лет без права последующего переизбрания», – пояснил министр.

По его мнению, предложенная конституционная новелла значительно снизит риски монополизации власти и установит цивилизованные принципы формирования, функционирования власти, укрепит политическую стабильность, устойчивость казахстанской модели общественного устройства.

«Как и предлагали депутаты, ограничение мандата Президента одним сроком без возможности повторного избрания будет применяться к лицам, избранным Президентом на 7-летний срок после вступления в силу настоящего проекта закона», - отметил министр.

Также предусмотрена поправка, которая устанавливает неизменность положений Конституции, касающихся срока полномочий Президента и ограничения по его переизбранию. Этим исключается возможность в будущем увеличения кратности или срока полномочий Президента. Таким образом, норма об ограничении мандата Президента одним сроком без возможности повторного избрания станет неотъемлемой частью Конституции и в последующем не сможет быть пересмотрена.

Кроме того, внесены поправки относительно переименования столицы Республики Казахстан из Нур-Султана в Астану.

«Вопрос переименования столицы долгое время широко обсуждался обществом. Он поднимался в ходе встреч и в обращениях граждан во время проведения референдума. Поэтому с учетом общественного мнения данное предложение депутатов было включено в проект закона. Инициативу по переименованию столицы выдвинула депутатская группа «Жана Казахстан», - напомнил Канат Мусин.

Также проектом закона предусмотрено увеличение сроков полномочий судей Конституционного суда до 8 лет с установлением ограничения быть повторно назначенными судьями Конституционного суда.

«Таким образом, предусмотренные в рамках проекта закона конституционные новеллы позволят в полной мере реализовать политические инициативы Главы государства и предложения депутатов, что задаст совершенно новые стандарты политической системы», – заявил министр.

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