Парламент Таджикистана официально наделил Эмомали Рахмона статусом "Лидер нации"

Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана принял поправки в закон "Об основателе мира и национального единства – Лидере нации" и единогласно одобрил повышение его статуса до конституционного, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на "Интерфакс-Казахстан".
Как сообщили в пресс-службе парламента, утвержденные поправки, в частности, придают Эмомали Рахмону статус "Основателя независимого Таджикистана".
Согласно поправкам, в стране создается специальный фонд Лидера нации, учреждаются орден Лидера нации и Премия Лидера нации. Впредь на всех торжественных и праздничных мероприятиях республиканского уровня, на заседаниях правительства и парламента страны будет оборудовано специальное место для Лидера нации, которое будет оснащено современными средствами связи и техники.
Напомним, что 25 декабря 2015 года Рахмон подписал принятый парламентом закон
"Об основателе мира и национального единства – Лидере нации", тем самым наделив себя этим статусом.
22 мая на референдуме по внесению поправок в Конституцию избиратели поддержали закрепление правового статуса и полномочий Лидера нации в конституционном законе. Поправки также дали Эмомали Рахмону право выдвигать свою кандидатуру на пост президента без каких-либо ограничений.
64-летний Рахмон является президентом Таджикистана с 1994 года. В 1999, 2006 и 2013 годах он был переизбран главой государства. Текущий срок его полномочий завершается в ноябре 2020 года.