Парламент Таджикистана официально наделил Эмомали Рахмона статусом "Лидер нации"

В мире
818
Талгат Исенов
Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана принял поправки в закон "Об основателе мира и национального единства – Лидере нации" и единогласно одобрил повышение его статуса до конституционного, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Интерфакс-Казахстан".

Как сообщили в пресс-службе парламента, утвержденные поправки, в частности, придают Эмомали Рахмону статус "Основателя независимого Таджикистана".

Согласно поправкам, в стране создается специальный фонд Лидера нации, учреждаются орден Лидера нации и Премия Лидера нации. Впредь на всех торжественных и праздничных мероприятиях республиканского уровня, на заседаниях правительства и парламента страны будет оборудовано специальное место для Лидера нации, которое будет оснащено современными средствами связи и техники.

Напомним, что 25 декабря 2015 года Рахмон подписал принятый парламентом закон "Об основателе мира и национального единства – Лидере нации", тем самым наделив себя этим статусом.

22 мая на референдуме по внесению поправок в Конституцию избиратели поддержали закрепление правового статуса и полномочий Лидера нации в конституционном законе. Поправки также дали Эмомали Рахмону право выдвигать свою кандидатуру на пост президента без каких-либо ограничений.

64-летний Рахмон является президентом Таджикистана с 1994 года. В 1999, 2006 и 2013 годах он был переизбран главой государства. Текущий срок его полномочий завершается в ноябре 2020 года.

Популярное

Все
Завершился визит Токаева в Турцию
Токаев поздравил казахстанцев с Днем государственных символов
В Астане завершился чемпионат по бочча
Детей ударило током в фонтане в Павлодарской области
Горящий лес в Акмолинской области тушит пожарная авиация (видео)
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
Двое школьников утонули в Актюбинской области
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
В Турции стартовал второй тур выборов президента
Пенсионерам разрешили снять все накопления в ЕНПФ на покупку жилья и лечение
Астанчанам рассказали, как изменятся маршруты автобусов
В Костанае школьница выглянула в окно и сорвалась
Сильная жара ожидается в некоторых регионах Казахстана 29 мая
Ее биография словно сошла со страниц книги: узница фашистского концлагеря, мама 12 детей, ветеран труда...
Современное рабство
Роль истории в жизни общества
Житель Атырау обошел всех по количеству штрафов за нарушение ПДД
Тело второго ребенка нашли на дне реки Иргиз в Актюбинской области
В Уральске третий день тушат мусорный полигон
В окрестностях Жезказгана и Сатпаева выявлено 256 несанкционированных свалок
Забронировать VIP-госномер на авто стало легче казахстанцам
Узкие дороги, пробки и низкая скорость автобусов: что предлагают астанчане для решения проблемы
Тернистый путь к знаниям
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
Планы по увеличению срока «безвиза» между РК и КНР до 30 дней вызвали бурное обсуждение в социальных сетях
Женщины должны занять треть руководящих постов в компаниях «Самрук-Казына»
Побег наркоторговки от полицейских в Астане попал на видео
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
В автобус с пассажирами выстрелил мопедист в Алматы
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Осужденная совершила побег в Алматинской области
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
ВОЗ объявила о завершении пандемии COVID-19: каковы итоги в Казахстане
В Атырау полицейские спасли людей из горящего дома (видео)
В Республиканском штабе  рассказали о поддержке предприятий малого и среднего бизнеса в Казахстане
В Лондоне в Вестминстерском аббатстве короновали Карла III

Читайте также

Президент предложил европейским университетам открыть филиа…
Эвакуацию объявили в Японии из-за приближения тайфуна
250 тыс. человек остались без электричества из-за лесных по…
Лионель Месси покидает ПСЖ

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]