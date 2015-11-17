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Парламент Турции возглавил экс-лидер оппозиции
Экс-лидер Республиканской народной партии (CHP) Дениз Байкал временно возглавил Великое национальное собрание (парламент) Турции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Trend.az.

Согласно информации турецких СМИ, Байкал будет возглавлять парламент Турции до формирования нового правительства.

Сегодня депутаты Великого национального собрания Турции принесли присягу.

На церемонии присутствовали президент Реджеп Тайип Эрдоган и премьер Ахмет Давутоглу.

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