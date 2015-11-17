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Парламент Турции возглавил экс-лидер оппозиции
Экс-лидер Республиканской народной партии (CHP) Дениз Байкал временно возглавил Великое национальное собрание (парламент) Турции, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Trend.az
.
Согласно информации турецких СМИ, Байкал будет возглавлять парламент Турции до формирования нового правительства.
Сегодня депутаты Великого национального собрания Турции принесли присягу.
На церемонии присутствовали президент Реджеп Тайип Эрдоган и премьер Ахмет Давутоглу.