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Парламент Великобритании отказался узаконить эвтаназию
Парламент Великобритании отказался узаконить эвтаназию, отклонив соответствующий законопроект, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на БЕЛТА.

Против законопроекта проголосовали 330 членов палаты общин, поддержали его 118, пишет The Guardian.

Предложенный документ предусматривал разработку специальной процедуры для смертельно больных людей, по которой они смогли бы уйти из жизни, приняв под наблюдением врачей смертельную дозу специальных медикаментов. При этом воспользоваться таким правом можно было бы только тем, чей диагноз доказан, а также пациентам, которым остается жить не более шести месяцев. Решение об удовлетворении такой просьбы больного должны были принять два врача высокой квалификации и утвердить суд.

Против закона выступил премьер-министр Дэвид Кэмерон, возглавляющий Консервативную партию, имеющую большинство в парламенте. В настоящее время эвтаназия в Великобритании приравнена к убийству.

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