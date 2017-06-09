Парламент Японии принял закон о престолонаследии

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Фото из открытых источников
Верхняя палата парламента Японии единогласно приняла законопроект о передаче Хризантемового трона при жизни нынешнего императора Акихито наследнику престола, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на korrespondent.net.

Ранее закон был принят нижней палатой. Он состоит из 5 основных и 11 дополнительных статей и предусматривает "осуществление престолонаследования с учетом преклонного возраста императора, его желания и того понимания, которое это встретило в народе".

Закон не указывает, что подобная передача трона возможна и в будущем, при других императорах, но создает прецедент, который может быть использован и в дальнейшем.

Передача трона в Японии будет осуществлена не позднее, чем через 3 года после обнародования закона. Решение примут по согласованию с императорской семьей.

Отмечается, что существует вероятность того, что это произойдет в декабре 2018 года – к концу 30-года правления императора Акихито.

В Японии одновременно используются два летоисчисления – европейское и по годам правления императора. Таким образом, 2019 год станет первым годом правления нового императора, поясняет портал.

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