Парламент Южной Кореи побил мировой рекорд обсуждения закона

Оппозиция Южной Кореи установила мировой рекорд по обсуждению законопроекта, произнося с трибуны речи в течение 192 часов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на korrespondent.net.

Как сообщается, представители Демократической партии Тобуро, преднамеренно затягивая принятие закона о противодействии терроризму, который, по их мнению, ограничивает личные свободы граждан и дает полномочия спецслужбам нарушать тайну переписки, сменяли друг друга на трибуне парламента, выступая по несколько часов каждый.

Некоторые из них, не зная что говорить, пели, а один депутат даже зачитал главы из романа Джорджа Оруэлла "1984".

"Предыдущий мировой рекорд по затягиванию обсуждения был установлен канадскими парламентариями в 2011 году. Тогда они затягивали принятие законопроекта 57 часов", – отмечается в распространенной информации.

Популярное

Все
Верховный муфтий Казахстана поздравил православных соотечественников с Пасхой
Глава Православной Церкви Казахстана поздравил жителей республики с Пасхой
425 научных организаций и новое поколение ученых: как развивается отрасль
Президент поздравил православных казахстанцев с праздником Пасхи
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Казахстан вернулся на пьедестал Кубка мира по гимнастике
В Астане изменили схему движения автобусов
В Алматы водитель устроил заезд по водному каналу
В Казахстане пресекли деятельность десятков нарколабораторий
Потенциал научных возможностей
В Казахстане ухудшится погода в ближайшие дни
В Костанае стартовало масштабное строительство стадиона и эко-парка
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
МВД напомнило водителям о проверке документов
Весенняя непогода накроет Казахстан
Поток туристов в Алматы превысил двух млн человек
Киноплощадка будущего появится в Алматинской области
Спасибо за мужество и стойкость
Для учебы и спорта
В Астане растёт число аварий с электросамокатами
Легких прогулок не ожидается
Утвержден План мероприятий по разъяснению новой Конституции
ЧП на реке Есиль: собаку спасли из-под льда в Астане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Какие улицы перекроют в Астане из-за дорожных работ
Звездный состав исполнителей выступил с оперой «Травиата» в Астане
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Бектенов раздал поручения на Комиссии по демонополизации экономики
Акмарал Ерекешева принесла Казахстану бронзу турнира во Франции
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане

Читайте также

Первое в мире хранилище ядерных отходов запускает Финляндия
Императорским пингвинам Антарктиды грозит вымирание
Крупнейший в Юго-Восточной Азии проект солнечных батарей по…
Иран требует $1 в биткоинах за каждый баррель нефти в Ормуз…

