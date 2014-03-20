Парламентарии планеты за стабильность

В эти дни Женева стала эпицентром обсуждения широкого спектра вопросов международной повестки дня парламентариями из более чем 150 стран мира. Здесь прошла 130-я Ассамблея Межпарламентского союза, в которой приняли участие порядка 1 500 делегатов, обсудивших вопросы ядерной безопасности, риско-устойчивого развития, роль парламентариев в защите прав детей.

МПС был основан в 1889 году с целью содействия делу мира и укрепления демократии. Сегодня в него входят более 160 парламентов разных стран. Казахстан стал членом организации в 1993 году.

Регулярно, дважды в год, МПС созывает заседания, в ходе которых парламентарии обсуждают актуальные для всего мирового сообщества вопросы, а также обмениваются опытом. Знаменательность нынешнего форума в том, что в 2014 году исполняется 125 лет создания МПС, и его участники имели возможность подвести некоторые итоги работы этой старейшей международной организации.

С докладом в рамках дебатов по теме «125-летие Ассамблеи МПС: подтверждение обязательств парламентов – членов МПС по укреплению мира и демократии» выступил председатель Мажилиса Н. Нигматулин. Подчеркнув важность деятельности МПС, спикер Мажилиса отметил, что сегодня все страны, независимо от экономической, политической мощи и географического расположения, могут вступать в равноправный межпарламентский диалог. При этом Н. Нигматулин акцентировал внимание на вкладе казахстанских парламентариев в общее дело укрепления мира.

– Главным практическим результатом активного участия казахстанских парламентариев в работе МПС являются принимаемые законодательные акты, при создании которых учитывается как опыт парламентов государств – наших партнеров, так и международных парламентских организаций, – сказал председатель Мажилиса.

Раскрывая приоритетные направления внешней политики Казахстана, Н. Нигматулин подчеркнул важность инициатив Президента Нурсултана Назарбаева, направленных на содействие стабильному развитию и безопасности – проекты по ядерному раз­оружению и нераспространению, меры по созданию казахстанской модели межэтнической и межконфессиональной толерантности, а также по укреплению сотрудничества в целях обеспечения мира и безопасности в Азии. По словам председателя Мажилиса, все это свидетельствует о высоком уровне ответственности нашей страны перед международным сообществом.

Приверженность Казахстана сохранению мира подтверждается и тем, что наша страна выдвинула свою кандидатуру в состав непостоянных членов Совета Безопасности ООН на 2017–2018 годы.

– Отличительной особенностью нынешней Ассамблеи Межпарламентского союза стала актуа­лизация идеи Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по созданию проекта G-Global. И сегодня с этой высокой трибуны мы не раз слышали, как парламентарии из многих стран мира в своих выступлениях отмечали важность инициативы казахстанского Лидера. Все это в очередной раз подтверждает своевременность и масштабность международных инициатив Главы нашего государства, – резюмировал председатель Мажилиса по окончании выступления.

Инициативы Казахстана и Президента Нурсултана Назарбаева вызывают большой интерес у международных парламентариев.

– Успехи, которые сегодня демонстрирует Казахстан во всех сферах, инициативы вашего Лидера Нурсултана Назарбаева достойны самого пристального внимания. Казахстан идет по пути дальнейшего развития демократии и укрепления своих позиций в мире, а опыт республики по решению вопросов многонационального общества очень интересен, – поделился своим мнением депутат Бундестага, руководитель делегации Германии в Совете Европы Аксел Фишер.

В повестку дня 130-й Ассамблеи МПС были также вынесены вопросы ядерной безопасности, устойчивого развития в современных условиях с акцентом на экономической, природоохранной и социально-политической устойчивости, а также защита прав детей и предотвращение их эксплуатации в условиях войны и конфликтов. Актуальность данных проблем предопределена самим временем. В частности, обсуждая вопросы рискоустойчивого развития, участники форума сошлись во мнении, что в этом контексте важны меры как по защите жизни людей и их домохозяйств, так и по достижению социальной, экономической и экологической устойчивости, а также сокращению социально-экономической уязвимости перед лицом природных катастроф.

Участниками ассамблеи была выражена обеспокоенность, что несмотря на подписание нескольких международных конференций и факультативных протоколов к ним по защите прав детей и запрете на вовлечение их в вооруженные конфликты существуют все признаки того, что количество нарушений прав детей растет. В связи с этим парламентарии договорились принимать соответствующие меры для обеспечения эффективной системы защиты прав детей.

Участники ассамблеи не раз подчеркивали важность деятельности МПС.

– За все время своего существования Межпарламентский союз зарекомендовал себя как эффективная диалоговая площадка. Главное, к чему мы стремимся, – это содействовать миру, укреплять демократию, развивать сотрудничество между народами посредством парламентов. И Казахстан, и ваш Президент вносят большой вклад в это общее дело, – считает секретарь Совета Европы Хуан Эрнандес.

Также в рамках 130-й Ассамблеи МПС Н. Нигматулин провел ряд двусторонних встреч с коллегами из Пакистана, а также председателями обеих палат парламента Швейцарии. Главной темой состоявшегося диалога стало укрепление межпарламентского сотрудничества. Завершилась 130-я Ассамблея выборами нового генерального секретаря Межпарламентского союза, который будет председательствовать ближайшие четыре года.

Адия КЕНЖЕГУЛОВА