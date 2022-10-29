Фото: пресс-служба Сената Парламента РК
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Парламентарии Узбекистана дали оценку реформам в Казахстане

Важность проводимых Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым широкомасштабных реформ по строительству справедливого Казахстана подчеркнула Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева в ходе встречи со спикером Сената Парламента Казахстана Мауленом Ашимбаевым, передает Kazpravda.kz.  

Танзила Нарбаева также поздравила Казахстан с проведением Казахстаном крупных международных мероприятий, в числе которых прошедший в сентябре текущего года VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий, сообщили в пресс-службе Сената Парламента РК.

«Казахстан превращается в центр организации и проведения крупных международных мероприятий, куда стремятся люди со всего мира, в том числе, чтобы ознакомится с преобразованиями, проводимыми по инициативе Президента вашей страны. Казахстану удалось внести важные изменения в Конституцию, которые будут служить благополучию всей страны. Мы внимательно следим за теми изменениями, которые происходят в Казахстане», - подчеркнула Танзила Нарбаева.

В ходе беседы главы палат Парламентов также отметили положительную динамику работы Комиссии по сотрудничеству между Казахстаном и Узбекистаном, отметив, что она придает системный характер взаимодействию двух палат, в частности, позволяет усилить работу парламентского контроля. 

«Мы заинтересованы в обмене опытом по законотворческой работе, потому что наши страны похожи в подходах к решению проблем и видению ситуации. Важно усилить взаимодействие профильных комитетов, в том числе по региональному сотрудничеству кенгашей и маслихатов, молодёжных и женских организаций», - отметила Танзила Нарбаева, предложив провести в 2023 году бизнес-форум с участием женщин-предпринимателей Казахстана в Узбекистане. 

В свою очередь, Маулен Ашимбаев поблагодарил Танзилу Нарбаеву за открытость по выстраиванию межпарламентского сотрудничества и инициированные проекты. 

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