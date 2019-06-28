Парламентская сессия продлится до 5 июля – решение депутатов

Фото: yandex.kz
Парламентская 4-я сессия 6-го созыва продлится до 5 июля.Такое решение приняли депутаты Парламента на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
Как отметил Премьер-министр РК Аскар Мамин, продление сессии необходимо для принятия поправок в республиканский бюджет 2019-2021 гг. Он напомнил, что Глава государства подписал указ о сокращении долговой нагрузки граждан, согласно которому Правительством подготовлен пакет мер.
"В частности до конца года более 300 тысяч безработных по программе "Бастау бизнес" и "Жас кәсіпкер" будут охвачены программой трудоустройства. Для исполнения этих поручений необходимо внести поправки в бюджет на 2019-2021 годы. В связи с этим прошу вас продлить сессию Парламента. Я уверен, что мы совместно с Парламентом проведем плодотворную работу", - сказал глава кабмина.
Согласно процедурам, спикер Мажилиса вынес это предложение на голосование.
"Поступило предложение, это связано с внесением поправок в бюджет на 2019-2021 годы", - сказал он.
Депутаты проголосовали единогласно.