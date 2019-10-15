Парламентские опоры миропорядка

Маулен Даутов

Главной темой нынешней встречи парламентариев со всего мира стали вопросы укрепления международного права, в том чис­ле роль и механизмы пар­ламента, а также вклад регионального сотрудничества.

Выступая на пленарном заседании ассамблеи, спикер Мажилиса отметил, что в настоящее время, когда все чаще подрывается международное партнерство и сотрудничество, нарушаются не только многолетние межгосударственные соглашения, но и даже резолюции Организации Объединенных Наций, круг вопросов, вынесенных на обсуждение МПС, актуален и необходим.

– И в связи с этим особо хочу подчеркнуть, что благодаря своему Первому Президенту Нурсултану Назарбаеву­, стратегический курс которого продолжает сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев, Казахстан придерживается и впредь будет соблюдать базовые принципы международного права, – сказал Нурлан Нигматулин.

Председатель Мажилиса напомнил, что наша страна инициирует диалоговые площадки для разрешения региональных и глобальных конфликтов исключительно в рамках международно признанных переговорных форматов, прилагает усилия для достижения мира без ядерного оружия.

По словам Нурлана Нигматулина, для Казахстана, расположенного на стыке двух частей света – Европы и Азии, особое значение имеет развитие регио­нального сотрудничества.

– Очевидно, что парламенты с их возможностями и механизмами работы могут внести значительный вклад в соблюдение и укрепление принципов международного права, – сказал председатель Мажилиса.

Среди механизмов – парламент­ская дипломатия, важность которой подтверждена и итогами 4-го форума спикеров парламентов стран Евразии, прошедшего в сентябре текущего года в Нур-Султане.

Нурлан Нигматулин акцентировал внимание международных парламентариев на основных предложениях, высказанных на форуме Первым Президентом Казахстана Нурсултаном­ Назарбаевым­, которые позволят укрепить и развивать сотрудничество именно на основе норм международного права.

Прежде всего это прозвучавшая инициатива созыва Международной конференции ООН высокого уровня по переподтверждению базовых принципов международного права.

– В свою очередь парламентарии – участники Межпарламентского союза могли бы провести законодательные дебаты высокого уровня по возрождению центральной роли Устава ООН, – сказал Нурлан Нигматулин.

Важна также гармонизация правовых актов, что позволит скоординировать общие усилия в борьбе с угрозой терроризма, продажей наркотиков через Интернет, разработать правовую базу при переходе мировой экономики и социального развития в новую цифровую эпоху.

Укреплению норм международного права также способствует и ратификация парламентами международных договоров и соглашений.

– В связи с этим призываю своих коллег поддержать новый Договор ООН о запрещении ядерного оружия и приложить все силы для его ратификации странами – участницами Межпарламентского союза. Казах­стан подписал и ратифицировал данный договор в июле текущего года в качестве жес­та, подтверж­дающего нашу приверженность достижению мира без ядерного оружия, – обратился Нурлан Нигматулин к участникам 141-й Ассамблеи МПС.

Спикер Мажилиса также выразил уверенность, что решение таких глобальных вопросов, как укрепление международного права и развитие регионального сотрудничества, требуют от всех стран мира совместных усилий и скоординированных действий.

– Мы должны максимально эффективно использовать потенциал межпарламентского сотрудничества в интересах унификации национальных законодательств в соответствии с фундаментальными международными нормативно-правовыми документами, в первую очередь конвенциями Организации Объе­диненных Наций, – подчеркнул Нурлан Нигматулин.

В рамках 141-й Ассамблеи Межпарламентского союза состоялся форум молодых парламентариев, а также женщин-парламентариев. Постоянные комитеты Ассамблеи на своих панельных дискуссиях обсудили вопросы исполнения резолюции о вкладе парламентариев в построение безъядерного мира, продвижения цифровизации, ответственного потребления и производства.

На полях Ассамблеи председатель Мажилиса провел ряд двусторонних встреч. Вопросы укрепления межпарламентского сотрудничества Нурлан Нигматулин обсудил с председателем Межпарламентского союза Габриэ­лой Куэвас Баррон, главой Парламента Сербии Майей Гойкович, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Председатель Мажилиса высказался за развитие межпарламентского диалога и с руководителем Парламента Ирана Али Лариджани.

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