Парламентские партии обяжут включать в списки людей с инвалидностью. Соответствующие поправки внесены в проект Конституционного закона РК «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», передает корреспондент Kazpravda.kz
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Как сообщил на пленарном заседании Мажилиса депутат Арман Кожахметов, согласно поправкам, при выдвижении кандидатов в депутаты мажилиса и маслихата партии должны включать людей с инвалидностью в свои партийные списки.
Кроме того, в списках должны будут присутствовать женщины и люди младше 29 лет.
«Все три категории должны составить 30% от общего числа кандидатов. Главной целью проекта закона является обеспечение участия представительной ветви власти наравне с женщинами и молодежью лиц с особыми потребностями, а также учет их мнения и вовлечение в активную работу, в жизнедеятельность государства», - сказал Арман Кожахметов.
Поправки внесены на рассмотрение в Мажилис.