Политика
Парламентские выборы стартовали в Кыргызстане
В Кыргызстане проходят выборы в Жогорку Кенеш, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Интерфакс".

В выборах принимают участие 14 партий, кандидаты которых борются за 120 депутатских мандатов. До выборов были допущены партии: "Ар-Намыс" (Достоинство), "Ата-Мекен" (Родина) и СДПК, "Республика – Ата-Журт (Отечество)", "Бир бол" (Будем едины), "Бутун Кыргызстан – Эмгек" (Вперед Кыргызстан – Труд), "Онугуу (Развитие) – Прогресс", "Азаттык" (Свобода), "Аалам (Весь мир) – партия беспартийных", "Замандаш" (Современник), "Улуу Кыргызстан" (Великий Кыргызстан), "Мекен Ынтымагы", "Кыргызстан" и "Конгресс народов Кыргызстана".

На парламентских выборах нет порога явки, они будут считаться состоявшимися при любой активности избирателей. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 7%-й барьер и региональный порог, составляющий 0,7%.

Отмечается, что впервые в истории республики и всей Центральной Азии парламентские выборы проводятся с применением биометрических технологий идентификации граждан и автоматических считывающих урн для голосования и подсчета голосов избирателей. При этом принять участие в голосовании могут только те граждане, которые прошли биометрическую регистрацию. Таких в списках избирателей 2 761 297 человек.

Местные органы власти заявили, что сделали все возможное для проведения "честных и прозрачных выборов", а также для обеспечения бесперебойной работы техники, предусмотрев на случай отключения электричества резервные источники питания и дополнительные комплекты оборудования – на случай поломки. 

Кроме того, во всех районах созданы дежурные группы, которые будут оперативно выезжать на место в случае получения сигнала о сбоях в работе техники.

В самой стране и за ее пределами открыты 2 374 участка для голосования, из них наибольшее количество расположено в России.

Премьер-министр республики Темир Сариев заявил "Интерфаксу", что "не всем хотелось бы или не все хотели бы, чтобы на выборах было все открыто, прозрачно и красиво".

"Такие риски есть, внутри есть определенные силы, но правоохранительные органы с ними работают. Любые попытки дестабилизировать ситуацию будут жестко пресекаться. Мы будем предпринимать все необходимые меры, чтобы обеспечить правопорядок, законность и стабильность", – подчеркнул Сариев.

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