Парламентский десант

В общей сложности сенаторы провели более 200 встреч, на которых они собирали наказы от своих земляков, рассказывали о реформах, инициированных Президентом страны, и результатах законотворческой деятельности, определяли системные проблемы, для решения которых требуются законодательные изменения, составляли перечень локальных вопросов, решение которых сенаторы берут под свой контроль.

В преддверии Дня защитника Отечества и Дня Победы встречались сенаторы с военнослужащими, сотрудниками правоохранительных органов и судебной системы.

Сенатор Мухтар Кул-Мухаммед провел встречу с профессорско-преподавательским составом и курсантами ведущих военных учебных заведений Министерства обороны. Депутат отметил высокую организацию обучения курсантов, где готовят высоко­образованных людей, отличающихся мобильностью, дисциплинированностью, развитым чувством ответственности за судьбу страны, а также поблагодарил руководителей высших военных учебных заведений за их работу.

– Суверенитет страны, территориальная целостность, неприкосновенность и неотчуждаемость своей территории, межэтничес­кое согласие и единство нашего народа – вот главные ценности, которые необходимо сохранить и передать будущим поколениям, – отметил Мухтар Кул-Мухаммед.

В Карасайском районном суде Алматинской области председатель Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Владимир Волков обсудил с судьями новшества вступающего в действие с 1 июля текущего года нового Административного процедурно-процессуального кодекса.

– Основной целью Административного процедурно-процессуального кодекса является закрепление гарантий, которые позволят гражданам реально участвовать в процессе принятия управленческих решений и эффективно защищать свои права при рассмотрении споров с органами власти в суде, – отметил сенатор Владимир Волков.

Рассказали в ходе встречи судьи­ и об имеющихся проблемах. В частности, речь шла о том, что до сих пор не определено здание для одного из специализированных межрайонных административных судов. Сенатор взял вопрос под свой контроль.

Встречались депутаты с работниками социальной сферы. Так, председатель Комитета Сената по финансам и бюджету Ольга Перепечина в Северо-Казахстанской области обсудила проблемы финансирования сферы здравоохранения с медицинскими работниками региона. Речь шла в том числе о сложности финансирования химиотерапевтической помощи онкологическим больным, доступности медицинского оснащения и расходах организаций здравоохранения.

– Ваша задача – обеспечить правильное, комфортное и эффективное лечение, но без достаточного финансирования это не удастся. Необходимо поднимать такие воп­росы на уровне Министерства здравоохранения. Этим я и займусь, – заявила Ольга Перепечина.

Вопросы сохранения здоровья обсуждались и на встрече председателя Комитета Сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Даурена Адильбекова с жителями Сандыктауского района Акмолинской области. В ходе поездки депутат побывал в новом спортивно-оздоровительном комп­лексе, полностью оборудованном и соответствующем всем предъявляемым требованиям. Сенатор отметил, что развитию массового и детского спорта в стране уделяется пристальное внимание на самом высоком уровне.

– Огромное внимание уделяется расширению спортивной инфраструктуры в стране. Строительство таких объектов придает импульс развитию массового спорта, а значит, и увеличивает количество приверженцев здорового образа жизни. В этом плане Сандыктау­ский район является одним из спортивных лидеров области, – отметил Даурен Адильбеков.

О результатах работы депутатов Сената Парламента Казах­стана с начала VII созыва сенатор Али Бектаев рассказал аграриям, депутатам маслихатов и активу Шардаринского, Жетысайского и Мактааральского районов Туркестанской области. Сенатор подчеркнул, что ключевыми приоритетами работы депутатов в текущем созыве являются реализация модернизационной повестки Президента страны и законодательная поддержка инициатив Главы государства.

– С начала года сенаторы направили 37 депутатских запросов в адрес Правительства, а также рассмотрели и приняли 40 законопроектов. В частности, законопроект, касающийся земельных отношений. Этот документ был внесен в Парламент Главой государства. Следует отметить, что в этом документе полностью учтено мнение наших граждан, – сказал сенатор Али Бектаев.

Самые отдаленные районы Западно-Казахстанской области посетил секретарь Комитета Сената по социально-культурному развитию и науке Нариман Турегалиев. В поселке Жанибек, находящемся недалеко от границы с Россией, он обсудил с сельчанами вопросы расширения пограничного пункта пропуска.

– Вопрос, поднимаемый жителями области, касается находящегося здесь пограничного пунк­та пропуска между Казахстаном и Россией, который действует для жителей приграничных районов. Западноказахстанцы же просят сделать этот пограничный пункт открытым и для жителей других районов. Это могло бы разгрузить другие пункты пропуска, на которых иногда образовываются пробки. И мы, как депутаты, избранные от Западно-Казахстанской области, не снимаем этот вопрос с повестки дня, – подчеркнул сенатор Нариман Турегалиев.

Таким образом, выезды сенаторов в регионы являются одним из наиболее действенных механизмов взаимодействия с жителями даже самых отдаленных сел. Причем такие поездки показательны и в плане решения проблем населения. Все поступившие вопросы сенаторы тщательно анализируют, в дальнейшем оформляя их в свои депутатские запросы на имя руководства Правительства, и используют их в законодательной деятельности.