​Парламентский мост дружбы

Делегацию узбекских парламентариев, представителей министерств и ведомств, местных исполнительных органов казахстанские коллеги встречали на таможенном посту «Жибек жолы», как и положено, хлебом-солью. Этот год в нашей стране объявлен Годом Узбекистана. Так что визиты и контакты между странами с начала года заметно участились. Встречаются главы государств, являясь катализаторами этих процессов по сближению стран и народов, чтобы придать импульс взаимовыгодному сотрудничеству. Тесно общаются высокопоставленные чиновники, чтобы снять технические барьеры, все еще встречающиеся на пути бизнес-сообщества и обычных граждан. Налаживают связи предприниматели, чтобы сполна использовать экономический потенциал обеих стран.

Парламентарии тоже представ­ляют собой особую силу, способную наполнить практическим содержанием взаимоотношения между соседними государствами. Сенаторы двух стран преследуют цель по дальнейшему сближению стран и народов. Новый импульс двустороннему сотрудничеству придало подписание Меморандума о сотрудничестве между Сенатом Парламента Республики Казахстан и Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан в 2017 году. Данный документ, направленный на углубление межпарламентского диалога, предусматривает поддерж­ку со стороны верхних палат парламентов политических, торгово-экономичес­ких, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей. В рамках своей компетенции сенаты двух государств способствуют расширению договорно-правовой базы двустороннего сот­рудничества.

Открывая встречу, Дарига Назарбаева­ особо подчеркнула, что в основе отношений между нашими странами лежит многовековая история дружбы двух братских народов, которая поддерживается общностью культуры, традиций и духовных ценностей, создана солидная договорно-правовая база, насчитывающая более ста договоров в разных сферах, включая договор о вечной дружбе.

– Серьезных проблем в наших взаимоотношениях нет, и в этом прелесть ситуации, – убежден председатель Комитета по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Сената Олий Мажлиса Узбекистана Алишер Курманов. – Решение вопросов функционирования таможенных постов, делимитации, сотрудничества и торговли – все это идет ускоренными темпами.

Алишер Курманов считает, что приш­ло время искать дополнительные резервы и способы для активизации взаимовыгодного партнерства. Тем более что главы государств поставили очень высокую планку, и для этого надо работать, чтобы достичь таких результатов. Речь идет о том, чтобы довести ­объем взаим­ной торговли до конца этого года до 3 млрд долларов, а до 2020 года – до 5 млрд долларов.

Пока же статистика свидетельствует, что торговый оборот между Казахстаном и Узбекистаном за 2017 год составил 2 млрд долларов (экс­порт – 1 375 млн долл., импорт – 735 млн долл.), тем самым показав рост на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Только с начала этого года товарооборот возрос на 35%. И нет оснований сомневаться в том, что к концу 2018 года он дос­тигнет планки в 3 млрд долларов.

Наши соседи заявили о готовности обсуждать вопросы создания зеленого коридора для поставки сельскохозяйственной продукции из Узбекистана, оптимизации перехода граждан и перемещения грузов через границу. Надо думать и о форумах регионов. Причем не только развивать приграничную торговлю, она на достаточно хорошем сейчас уровне, но и вовлекать в этот процесс равноудаленные области.

Сенаторы Казахстана и Узбекистана высказали конкретные предложения по активизации межпарламентских связей, наращиванию торгового оборота, оптимизации акцизов, совершенствованию таможенного регулирования и приграничного сотрудничества, созданию общих туристических марш­рутов, развитию авиасообщения.

Формат такого межпарламентского общения и взаимодействия решено продолжить. Парламентарии не намерены оставаться в стороне, изъявив желание активно оказывать содействие в сближении наших экономик и народов.