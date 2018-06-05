​Парламентский мост дружбы

Свежий выпуск
736
Любовь Доброта, Южно-Казахстанская область

Делегацию узбекских парламентариев, представителей министерств и ведомств, местных исполнительных органов казахстанские коллеги встречали на таможенном посту «Жибек жолы», как и положено, хлебом-солью. Этот год в нашей стране объявлен Годом Узбекистана. Так что визиты и контакты между странами с начала года заметно участились. Встречаются главы государств, являясь катализаторами этих процессов по сближению стран и народов, чтобы придать импульс взаимовыгодному сотрудничеству. Тесно общаются высокопоставленные чиновники, чтобы снять технические барьеры, все еще встречающиеся на пути бизнес-сообщества и обычных граждан. Налаживают связи предприниматели, чтобы сполна использовать экономический потенциал обеих стран.

Парламентарии тоже представ­ляют собой особую силу, способную наполнить практическим содержанием взаимоотношения между соседними государствами. Сенаторы двух стран преследуют цель по дальнейшему сближению стран и народов. Новый импульс двустороннему сотрудничеству придало подписание Меморандума о сотрудничестве между Сенатом Парламента Республики Казахстан и Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан в 2017 году. Данный документ, направленный на углубление межпарламентского диалога, предусматривает поддерж­ку со стороны верхних палат парламентов политических, торгово-экономичес­ких, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей. В рамках своей компетенции сенаты двух государств способствуют расширению договорно-правовой базы двустороннего сот­рудничества.

Открывая встречу, Дарига Назарбаева­ особо подчеркнула, что в основе отношений между нашими странами лежит многовековая история дружбы двух братских народов, которая поддерживается общностью культуры, традиций и духовных ценностей, создана солидная договорно-правовая база, насчитывающая более ста договоров в разных сферах, включая договор о вечной дружбе.

– Серьезных проблем в наших взаимоотношениях нет, и в этом прелесть ситуации, – убежден председатель Комитета по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Сената Олий Мажлиса Узбекистана Алишер Курманов. – Решение вопросов функционирования таможенных постов, делимитации, сотрудничества и торговли – все это идет ускоренными темпами.

Алишер Курманов считает, что приш­ло время искать дополнительные резервы и способы для активизации взаимовыгодного партнерства. Тем более что главы государств поставили очень высокую планку, и для этого надо работать, чтобы достичь таких результатов. Речь идет о том, чтобы довести ­объем взаим­ной торговли до конца этого года до 3 млрд долларов, а до 2020 года – до 5 млрд долларов.

Пока же статистика свидетельствует, что торговый оборот между Казахстаном и Узбекистаном за 2017 год составил 2 млрд долларов (экс­порт – 1 375 млн долл., импорт – 735 млн долл.), тем самым показав рост на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Только с начала этого года товарооборот возрос на 35%. И нет оснований сомневаться в том, что к концу 2018 года он дос­тигнет планки в 3 млрд долларов.

Наши соседи заявили о готовности обсуждать вопросы создания зеленого коридора для поставки сельскохозяйственной продукции из Узбекистана, оптимизации перехода граждан и перемещения грузов через границу. Надо думать и о форумах регионов. Причем не только развивать приграничную торговлю, она на достаточно хорошем сейчас уровне, но и вовлекать в этот процесс равноудаленные области.

Сенаторы Казахстана и Узбекистана высказали конкретные предложения по активизации межпарламентских связей, наращиванию торгового оборота, оптимизации акцизов, совершенствованию таможенного регулирования и приграничного сотрудничества, созданию общих туристических марш­рутов, развитию авиасообщения.

Формат такого межпарламентского общения и взаимодействия решено продолжить. Парламентарии не намерены оставаться в стороне, изъявив желание активно оказывать содействие в сближении наших экономик и народов. 

Популярное

Все
Итоги индивидуальных соревнований чемпионата мира по дзюдо в Дохе
Казахстан победил Норвегию на чемпионате мира по хоккею
На Евровидении победила певица из Швеции
Новая школа покрылась трещинами в Жамбылской области
Поезд врезался в стадо овец в Алматинской области
В Турции проходят выборы президента и парламента
Сельский детектив: акмолинцу  вернули пропавший табун лошадей
Алимханулы нокаутировал Батлера в турнире за титул чемпиона мира
Мощная магнитная буря прогнозируется в мае
Под видом санитарно-оздоровительной чистки в Актобе вырубили больше двухсот здоровых деревьев
Павлодарец выкинул собаку из окна 3-го этажа
Махмуд Сабырхан завоевал второе золото на ЧМ-2023 по боксу
Токаев поздравил чемпионов мира по боксу
Соседи поймали ребенка, упавшего с 3-го этажа в Астане
Ревизию парков проведут в Астане
Машина скорой помощи горела в Уральске
В огненном плену сгорело 20 дачных домов в Рудном
Банк памяти о тех, кто сражался в ВОВ, появился в Казахстане
Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества
Председатель Сената Парламента поздравил защитников Отечества
Бережно хранят память о Великой Отечественной войне сотрудники алматинского филиала Государственного военно-исторического музея Вооруженных сил РК, где собрано более десяти тысяч экспонатов
Бек Нурмаганбет нокаутировал венесуэльца Аргениса Эспанью на вечере бокса в Гвадалахаре
В Усть-Каменогорске команда прогулочного теплохода спасла на Иртыше людей
Один человек погиб и двое пострадали в аварии в Жетысуской области
Концерт, ярмарка и полевая каша: как столица отмечает День защитника Отечества
Сотни миллионов тенге задолжали поставщикам две больницы в Атырауской области
В столице запустили проект по очистке рек Есиль и Акбулак
Акбию Ракову в этом году исполнилось бы 100 лет со дня рождения. Если бы подвиг воина получил должную оценку, то мы отметили бы юбилей Героя Советского Союза
Ветераны Великой Отечественной войны Абдыгали Каймолдин и Иван Гапич удостоены высшего звания «Халық қаһарманы»
В Астане состоялся Республиканский турнир по робототехнике, участие в котором приняли 260 детей со всех регионов страны
Жизнь фронтовика, казправдинца Александра Егорова была словно роман, а его книги – о настоящей жизни
В Петропавловске сгорело  9 домов
Токаев присвоил ветеранам  звание "Халық қаһарманы"
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
Пять новаций Социального кодекса
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Ногу пожилой женщины "зажевал" эскалатор в Кокшетау
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
Объявлены даты ЕНТ-2023

Читайте также

Сенаторы встретились с судьями Конституционного Суда
Маулен Ашимбаев поделился видеолекциями Школы аналитики
Дома ста нуждающихся семей бесплатно подключат к газу в сто…
Аттестация показала...

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]