​Парламентский мост дружбы

Делегацию узбекских парламентариев, представителей министерств и ведомств, местных исполнительных органов казахстанские коллеги встречали на таможенном посту «Жибек жолы», как и положено, хлебом-солью. Этот год в нашей стране объявлен Годом Узбекистана. Так что визиты и контакты между странами с начала года заметно участились. Встречаются главы государств, являясь катализаторами этих процессов по сближению стран и народов, чтобы придать импульс взаимовыгодному сотрудничеству. Тесно общаются высокопоставленные чиновники, чтобы снять технические барьеры, все еще встречающиеся на пути бизнес-сообщества и обычных граждан. Налаживают связи предприниматели, чтобы сполна использовать экономический потенциал обеих стран.
Парламентарии тоже представляют собой особую силу, способную наполнить практическим содержанием взаимоотношения между соседними государствами. Сенаторы двух стран преследуют цель по дальнейшему сближению стран и народов. Новый импульс двустороннему сотрудничеству придало подписание Меморандума о сотрудничестве между Сенатом Парламента Республики Казахстан и Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан в 2017 году. Данный документ, направленный на углубление межпарламентского диалога, предусматривает поддержку со стороны верхних палат парламентов политических, торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей. В рамках своей компетенции сенаты двух государств способствуют расширению договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества.
Открывая встречу, Дарига Назарбаева особо подчеркнула, что в основе отношений между нашими странами лежит многовековая история дружбы двух братских народов, которая поддерживается общностью культуры, традиций и духовных ценностей, создана солидная договорно-правовая база, насчитывающая более ста договоров в разных сферах, включая договор о вечной дружбе.
– Серьезных проблем в наших взаимоотношениях нет, и в этом прелесть ситуации, – убежден председатель Комитета по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Сената Олий Мажлиса Узбекистана Алишер Курманов. – Решение вопросов функционирования таможенных постов, делимитации, сотрудничества и торговли – все это идет ускоренными темпами.
Алишер Курманов считает, что пришло время искать дополнительные резервы и способы для активизации взаимовыгодного партнерства. Тем более что главы государств поставили очень высокую планку, и для этого надо работать, чтобы достичь таких результатов. Речь идет о том, чтобы довести объем взаимной торговли до конца этого года до 3 млрд долларов, а до 2020 года – до 5 млрд долларов.
Пока же статистика свидетельствует, что торговый оборот между Казахстаном и Узбекистаном за 2017 год составил 2 млрд долларов (экспорт – 1 375 млн долл., импорт – 735 млн долл.), тем самым показав рост на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Только с начала этого года товарооборот возрос на 35%. И нет оснований сомневаться в том, что к концу 2018 года он достигнет планки в 3 млрд долларов.
Наши соседи заявили о готовности обсуждать вопросы создания зеленого коридора для поставки сельскохозяйственной продукции из Узбекистана, оптимизации перехода граждан и перемещения грузов через границу. Надо думать и о форумах регионов. Причем не только развивать приграничную торговлю, она на достаточно хорошем сейчас уровне, но и вовлекать в этот процесс равноудаленные области.
Сенаторы Казахстана и Узбекистана высказали конкретные предложения по активизации межпарламентских связей, наращиванию торгового оборота, оптимизации акцизов, совершенствованию таможенного регулирования и приграничного сотрудничества, созданию общих туристических маршрутов, развитию авиасообщения.
Формат такого межпарламентского общения и взаимодействия решено продолжить. Парламентарии не намерены оставаться в стороне, изъявив желание активно оказывать содействие в сближении наших экономик и народов.