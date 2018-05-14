​Парламентский семинар

Депутаты Сената Парламента Серик Бектурганов и Алимжан Куртаев приняли участие в работе Парламентского семинара по вопросам международной торговли, состоявшегося 7–9 мая в Сингапуре.

Ежегодный семинар, организаторами которого выступают Всемирная торговая организация (ВТО), Фонд «Темасек» и Школа международных исследований им. С. Раджаратнама при Наньянгском технологическом университете, собрал более 40 членов парламентов из ряда азиатских стран.

В ходе мероприятия участников ознакомили с основными принципами функционирования ВТО, итогами ее деятельности и современными вызовами, с которыми сталкивается организация. Состоялся обмен мнениями о роли парламентариев в вопросах облегчения торговли, расширения существующих регио­нальных торговых соглашений, увеличения возможностей для выхода малого и среднего бизнеса на международный рынок, включая развитие электронной коммерции. Также были рассмотрены пути решения торговых споров и потенциал инициативы «Один пояс , один путь» для стран региона.