​Парламентское измерение партнерства

Данная комиссия функционирует в рамках соглашения о сотрудничестве между верхними палатами высших законодательных органов двух стран.

Во вступительном слове на открытии мероприятия вице-спикер Сената подчеркнул, что практика проведения встреч подобного формата в регионах Казахстана и России дает су­щественные результаты.

– Наши встречи в Омске, Уральске, Атырау позволили увидеть нерешенные вопросы двустороннего сотрудничества и принять незамедлительные меры для решения этих задач, – сказал Сергей Громов.

В ходе заседания обсуждены вопросы гармонизации законодательства по интеллектуальной собственности, роль парламентов в укреплении гуманитарного сотрудничес­тва молодежных и общественных организаций, законодательное регулирование интернет-пространства как средство защиты пользователей от незаконного контента, ход выполнения решений 10-го заседания Комиссии по сотрудничеству.

В мероприятии также приняли участие сенаторы Женис Нургалиев, Серик Бектурганов, Гумар Дюсембаев, Талгат Мусабаев, Сергей Плотников, Ерик Султанов.