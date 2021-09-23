Парламенты Казахстана и Таджикистана будут сотрудничать активнее: Спикеры подписали Соглашение

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Фото пресс-службы Сената РК/Е. Укибаев
Спикер Сената Маулен Ашимбаев встретился с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали, прибывшем сегодня в Казахстан с официальным визитом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.   

В своём выступлении Маулен Ашимбаев подчеркнул, что прочные связи между Казахстаном и Таджикистаном основаны на многовековых узах братства и дружбы между нашими народами, а два государства являются надежными стратегическими партнерами и союзниками.

Председатель Сената подчеркнул, что в этом году Президент Казахстана побывал в Таджикистане дважды. Такая частота визитов и уровень договорённостей, достигнутых в ходе этих встреч, свидетельствует о высоком уровне сотрудничества, установленном Главами двух государств.

«В рамках официального визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Таджикистан в мае нынешнего года определены дальнейшие перспективы укрепления наших взаимоотношений. В Совместном заявлении Президенты двух стран выразили твердую позицию развивать отношения стратегического партнерства. Высокую планку сотрудничества, установленную Президентами двух стран, важно поддерживать и продвигать по линии Парламентов Казахстана и Таджикистана», - отметил Маулен Ашимбаев.

Сотрудничество с Казахстаном, по словам Рустами Эмомали занимает приоритетное место во внешней политике Таджикистана. Председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли подчеркнул, что придаёт большое значение укреплению межпарламентского сотрудничества.

«Казахстан играет важную роль в политической и экономической жизни Центральной Азии. Ваша страна за прошедшие годы независимости достигла больших успехов в социально-экономическом развитии и укреплении своего имиджа на международной арене. Разработаны и успешно реализуются многие программы и Стратегии развития страны, рассчитаные на долгосрочную перспективу. Пользуясь возможностью хотел бы поздравить Вас и в Вашем лице братский народ Казахстана с предстоящим 30-летним юбилеем Независимости», - отметил Рустами Эмомали.



В ходе беседы стороны отметили важность налаживания конструктивного диалога по всем аспектам двустороннего и многостороннего сотрудничества.

В частности, большое значение имеет совместная работа по вопросам инвестиций, торгово-экономических связей, сельского хозяйства, транспортно-коммуникационной инфраструктуры, цифровизации.

Особое внимание Маулен Ашимбаев уделил необходимости активизации сотрудничества в водно-энергетической сфере.

«Мы понимаем, что с каждым годом будет все больше возрастать актуальность вопроса дефицита воды в центрально-азиатском регионе. Это реалии, которые мы должны принять. В этой связи было бы очень важным заключение трехстороннего Соглашения о совместном использовании водных ресурсов водохранилища Бахри Точик. Данное Соглашение могло бы стать действенным механизмом для регулирования вопросов совместного использования водных ресурсов бассейна реки Сырдарья на постоянной основе», - отметил Маулен Ашимбаев.

Участники встречи акцентировали внимание на проблематике Афганистана. Согласившись в том, что достижение стабильности в Афганистане является важнейшим фактором обеспечения региональной безопасности, стороны озвучили готовность к активному взаимодействию и сотрудничеству в этом направлении.

Спикер Сената также отметил, что Казахстан выступает за становление Афганистана в качестве мирного и независимого государства, свободного от терроризма и наркотиков.

Новый импульс развитию межпарламентского взаимодействия придаст и подписанное сегодня Соглашение о сотрудничестве между Сенатом Парламента Республики Казахстан и Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан. Документ подразумевает создание постоянной Комиссии по межпарламентскому сотрудничеству.

В тот же день Рустами Эмомали возложил цветы к Монументу «Отан қорғаушылар», а также посетил научно-исследовательский проектный институт «АстанаГенплан» и столичный центр мониторинга и оперативного реагирования «iKomek».

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