Парня наказали за нанесение граффити в ЗКО

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Западно-Казахстанской области с помощью камер видеонаблюдения центра оперативного управления полиции выявлен факт нанесения граффити на ограждении здания, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД

Полицейские оперативно установили нарушителя и доставили его в отдел полиции. Им оказался 19-летний житель Аксая Александр Александров.

«По решению суда виновный арестован сроком на 5 суток. Незаконная надпись устранена. Полиция напоминает, что нанесение незаконных надписей и граффити влечет ответственность. Принцип «Закон и порядок» един для всех», – добавили в правоохранительных органах.

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