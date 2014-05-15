Парня в горы тяни…

Место встречи – курорт

Горнолыжные трассы Альп, Шымбулака и других курортов пустеют – сезон заканчивается. Но казахстанские журналисты, вернувшиеся недавно из Швейцарии с ежегодной встречи международного клуба «Журналисты на лыжах» (SCIJ), планируют тренироваться и летом: на тренажерах, во время горных прогулок. Они пока новички в авторитетном мировом клубе журналистов-лыжников, куда вступили в 2013 году, но уже принимали участие в соревнованиях и различных мероприя­тиях.

– Потрясающе интересные люди приезжают на эти встречи, – рассказывает президент общественного объединения «SCIJ Казахстан» Ирина Баженова. – Например, руководитель группы 1-й полосы известной газеты «Таймс» 67-летняя Джил Мартин из Великобритании на беговых лыжах обгоняет даже молодых!

Встреча проходила в горной деревне Шампери популярного курорта Порт дю Солей. В ней принимали участие 250 журналистов из 34 стран мира, в программе – соревнования по слалому-гиганту и беговым лыжам, дискуссии на профессиональные темы. Каждая из стран считает честью принять у себя коллег, встречи расписаны на годы вперед, в следующем году это будет Испания. А сам по себе факт присутствия нашей команды в международном клубе – это заявка на проведение такой встречи в обозримом будущем и на склонах казахстанских гор, говорит Ирина.

– Для нас было сюрпризом выступление эксперта по горным территориям Лорена Ваната, который говорил о том, что из-за глобального потепления и сокращения снежного покрова будут со временем закрываться некоторые курорты в Альпах, и, напротив, среди перспективных проектов упомянул казахстанский проект Кок-Жайляу, – рассказывает она. – А когда мы сказали ему о продолжающихся у нас дискуссиях по поводу целесообразности строительства там горнолыжного курорта, он возразил, что туристические проекты – самое лучшее экологическое развитие горных территорий.

Главное – здоровье!

И все же основная идея казахстанских журналистов-лыжников – приобщать коллег к спорту, к активному образу жизни. Тем более что в ­Алматы есть для этого все условия – число горнолыжных баз растет. Но, увы, большую часть времени газетчики проводят за компьютером, к тому же многие курят, и, конечно, все ссылаются на нехватку времени. И все же процесс понемногу идет: сейчас с пяти участников клуба его количество выросло до 17.

Вопреки стереотипу о том, что горные лыжи – занятие для состоятельных людей, вступают в это сообщество и молодые журналисты с не самым высоким достатком.

– Главное не деньги, а приоритеты, – говорит Ирина. – Можно тратить свою зарплату на сидение в ресторанах, сигареты, алкоголь, а можно – на лыжи и снаряжение.

Кстати, руководство Шымбулака предоставило членам клуба возможности для бесплатных тренировок вместе с профессиональными инструкторами. Когда журналисты стали чаще подниматься в горы, то и репортажей о спортивных соревнованиях, оздоровительных праздниках, акциях стало гораздо больше – ведь журналисты пишут о своем собственном опыте и ощущениях, пропагандируют активный образ жизни на страницах газет, журналов, в телерепортажах. Открытие и закрытие лыжного сезона, встреча миллионного посетителя канатной дороги, празднование Всемирного дня снега и 60-летие самого первого горнолыжного курорта близ Алматы – все эти репортажи направлены на то, чтобы «вытащить» в горы как можно больше людей, пропагандировать зимние виды спорта, казахстанский туризм и наши горные курорты.

Тепло зимних встреч

На ежегодных встречах международного клуба SCIJ на национальном вечере все команды представляют кухню своего народа, традиции, национальную одежду. Казахский курт понравился многим. Один из сотрудников швейцарского курорта Порт дю Солей признался, что ему много времени приходится проводить на лыжных трассах и такой калорийный продукт долгого хранения был бы очень кстати, и, конечно, казахстанская команда щедро угостила его этим лакомством.

Личные контакты, совместные тренировки, дискуссии и, конечно, одно на всех увлечение лыжами – все это продолжение традиций, заложенных более шестидесяти лет назад. В 1951 году Жиль де Ла Рокк, журналист и горнолыжник родом из Куршавеля, предложил идею этого объединения: содействовать расширению контактов и общения журналистов Запада и Востока на основе профессиональных и спортивных интересов.

В прошлом году казахстанская команда выступила на 60-й юбилейной встрече в Италии с презентацией нашей страны. Там европейские коллеги признались, что хотели бы уже сменить Альпы, где они постоянно катаются, на другие горы, побывать там, где еще не были.

– Наши коллеги из других стран знают о Казахстане, о новой столице нашей страны, о горных курортах Алматы, – рассказывает Ирина Баженова. – Чешский журналист Петр Кубка, уже побывавший на горнолыжных курортах Кыргызстана и Узбекистана, планирует приехать на Шымбулак. Интерес коллег к нашей стране подогревается предстоящей Универсиадой и ЭКСПО-2017.

У журналистов разных стран много общих интересов. Главный редактор газеты «Жас Казах» Сраил Смаил, например, расспрашивал коллегу из Маррокко, бывшей колонии Франции, о том, как в этой стране реализуется языковая политика – там говорят на трех языках. А спортивный журналист из Ирландии Клина Фолей хорошо знает боксеров Казахстана, все их победы, восхищается ими и делает прогнозы на будущее. И, конечно, все оценили широту души казахстанцев, когда президенту швейцарского клуба «Журналисты на лыжах» – Пьеру Нуссл, организатору встречи, казахстанская команда подарила казахский чапан.

В общественном объединении «Журналисты на лыжах» мечтают о том, чтобы в обозримом будущем одна из ежегодных встреч мирового клуба прошла в Казахстане. Чтобы о нашей стране знали еще больше, а клуб журналистов-лыжников пополнялся новыми любителями активного образа жизни.

Ольга МАЛАХОВА, o.malahova@kazpravda.kz