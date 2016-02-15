Паромный комплекс в порту Курык будет введен в эксплуатацию в декабре 2016 года

Официально
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Пресс-служба АО «НК «ҚТЖ»
А.Мамин проинспектировал железнодорожную линию Боржакты-Ерсай протяженностью около 15 километров и ознакомился с ходом строительства объектов на данном участке.
К слову, новая железная дорога сдана во временную эксплуатацию в июне 2015 года, и по ней открыто рабочее движение в сторону строящего паромного комплекса порта Курык на берегу Каспийского моря.
От станции Ерсай до порта Курык также будет проложен железнодорожный путь. В настоящее время ведутся работы по устройству земляного полотна, отсыпано в насыпь 120 тыс. м3 грунта.
Кроме того, обеспечивается доставка материалов верхнего строения пути, производится заготовка камня для устройства гидротехнических сооружений. На территории парка выставочных железнодорожных путей ведется разработка грунта в отвал, вывезено 3,0 млн.м3.
Паромный комплекс проектной мощностью 4 млн. тонн грузов в год ориентирован на перевалку зерна, нефтепродуктов, удобрений, химикатов и других грузов в сопредельные государства Каспийского региона.
Масштабная паромная переправа из порта Курык и железнодорожная линия Боржакты – Ерсай обеспечат мультимодальную транспортировку генеральных и наливных грузов, что позволит существенно увеличить транзитный грузопоток, повысить экспортный потенциал в западном направлении через Каспий.
Ввод в эксплуатацию паромного комплекса в порту Курык запланирован на декабрь 2016 года.

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