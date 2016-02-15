Паромный комплекс в порту Курык будет введен в эксплуатацию в декабре 2016 года Официально 746 Пресс-служба АО «НК «ҚТЖ»

А.Мамин проинспектировал железнодорожную линию Боржакты-Ерсай протяженностью около 15 километров и ознакомился с ходом строительства объектов на данном участке.

К слову, новая железная дорога сдана во временную эксплуатацию в июне 2015 года, и по ней открыто рабочее движение в сторону строящего паромного комплекса порта Курык на берегу Каспийского моря.

От станции Ерсай до порта Курык также будет проложен железнодорожный путь. В настоящее время ведутся работы по устройству земляного полотна, отсыпано в насыпь 120 тыс. м3 грунта.

Кроме того, обеспечивается доставка материалов верхнего строения пути, производится заготовка камня для устройства гидротехнических сооружений. На территории парка выставочных железнодорожных путей ведется разработка грунта в отвал, вывезено 3,0 млн.м3.

Паромный комплекс проектной мощностью 4 млн. тонн грузов в год ориентирован на перевалку зерна, нефтепродуктов, удобрений, химикатов и других грузов в сопредельные государства Каспийского региона.

Масштабная паромная переправа из порта Курык и железнодорожная линия Боржакты – Ерсай обеспечат мультимодальную транспортировку генеральных и наливных грузов, что позволит существенно увеличить транзитный грузопоток, повысить экспортный потенциал в западном направлении через Каспий.

Ввод в эксплуатацию паромного комплекса в порту Курык запланирован на декабрь 2016 года.

