Паромный комплекс в порту Курык увеличит грузопоток через Каспий
Азамат Сыздыкбаев
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объектов первого пускового комплекса парома в порту Курык. Руководство компании связывает с ним большие надежды – ожидается, что комплекс поможет значительно увеличить грузопоток через Каспий, передает Kazpravda.kz.
Масштабная паромная переправа из порта Курык и железнодорожная линия Боржакты – Ерсай обеспечат мультимодальную транспортировку генеральных и наливных грузов, что существенно увеличит транзитный грузопоток, повысит экспортный потенциал в западном направлении через Каспий.
Строительство объектов первого пускового комплекса планируется завершить уже в декабре текущего года. Это обеспечит техническую и технологическую готовность паромного комплекса к приему и отправке грузов через порт Курык. Строительство объектов второго пускового комплекса запланировано на 2017 год.
В настоящее время на территории выставочных железнодорожных путей завершаются земляные работы, в отвал вывезено 3,9 млн м3 грунта. На подъездном железнодорожном участке от станции Ерсай до порта Курык протяженностью 13 км уложено более 9 километров рельсошпальной решетки.
На строительство Западного оградительного мола доставлено 95 тыс. м3 камня. Обеспечена ежесуточная доставка до 2 тыс. м3 камня. В ближайшее время начнутся дноуглубительные работы в акватории порта объемом 800 тыс. м3 с участием мирового лидера дноуглубительной индустрии – бельгийской компании "Jan De Nul". Во второй половине августа текущего года будет обеспечена поставка первой партии металлоконструкций подъемно-переходных трехсекционных мостов для паромов.
Новый паромный комплекс в порту Курык будет обслуживать пять паромов в сутки, тем самым обеспечит обработку грузов в объеме 4 млн тонн в год.
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