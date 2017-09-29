​«Паровоз» пустили под откос

Аскар Бейсенбаев

История противостояния столичных «барсов» против этого российского клуба немного заставляла тревожиться за итоговый результат перед игрой. Четвертая команда Запада (в турнирной таблице) прибыла в Астану, чтобы в очередной раз улучшить свою статистику в противостоянии двух дружин, но к неожиданности многих была разбита в пух и прах...

Разгром гостей (итоговый счет 6:1) прошел по нарастающей траектории. В первом периоде «хищники» положили в ворота «железнодорожников» одну шайбу, во втором – две, а в третьей двадцатиминутке кау­чуковый снаряд еще трижды трепыхал в сетке противника. Ключевой в этом противостоянии стала сверхуверенная игра казахстанского нападающего Никиты Михайлиса, который не только забил две шайбы, но и сделал одну результативную передачу. Помимо 22-летнего форварда, в составе нашей коман­ды в этот день также отличились Мэттью Фрэттин, Роман Савченко, Линден Вей и капитан «Барыса», а также лучший снайпер КХЛ на сегодняшний день Найджел Доус. Единственную результативную атаку у гостей провел Денис Алексеев.

Команда из Астаны в 14 матчах сезона таким образом одержала 8 побед и сейчас располагается на пятом месте в Восточной конференции. После самой длинной домашней серии в регулярном чемпионате КХЛ «Барыс» теперь отправляется в не менее затяжную поездку по пяти городам Российской Федерации, а также в столицу Беларуси – Минск. Первая выездная игра пройдет уже в эту субботу, нашим соперником станет челябинский «Трактор». 

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