Председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров заявил, что партии «Байтак» и Respublica будут участвовать в выборах депутатов маслихатов во всех регионах Казахстана, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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«Согласно представленной информации о создании филиалов в регионах разработано постановление о некоторых вопросах допуска партии «Байтак» к участию во внеочередных выборах депутатов маслихатов РК по партийным спискам, предусматривается участие данной партии в выборах в Абайской, Акмолинской, Жетысуской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях. С учетом ранее принятых решений о допуске к участию в выборах партия «Байтак» получила возможность участия во внеочередных выборах депутатов маслихатов, избираемых по партийным спискам, во всех регионах республики», – отметил Нурлан Абдиров на заседании ведомства.

Также в Центризбиркоме было принято постановление о допуске партии Respublica к участию во внеочередных выборах депутатов маслихатов, избираемых по партийным спискам, в Атырауской области.

«С учетом ранее принятых постановлений партия Respublica может участвовать в выборах депутатов маслихатов, избираемых по партийным спискам, во всех регионах республики», – резюмировал глава ЦИК РК.

Напомним, внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней пройдут 19 марта 2023 года.