​Партии представили списки

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Юлия МАГЕР

Вчера в Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан для регистрации представлен партийный список Народно-демократической патриотической партии «Ауыл». В соответствии с требованиями казахстанского избирательного законодательства партийный список был передан представителем политической партии одновременно с выпиской из протокола XII внеочередного съезда Народно-демократической пат­риотической партии «Ауыл» о выдвижении партийного списка. Полномочия представителя подтверждены соответствующими документами.

Для регистрации партийного списка в Центральную избирательную комиссию представлен следующий пакет документов. Это выписка из протокола XII внеочередного съезда Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» о выдвижении партийного списка с приложением копии документа о регистрации политической партии в Министерстве юстиции Республики Казахстан; заявления граждан, включенных в партийный список о согласии быть включенными в него; биографические данные о каждом лице, включенном в партийный список; справки налогового органа о сдаче кандидатами, включенными в партийный список, и их супругами декларации о доходах и об имуществе; документ, подтверждающий внесение политической партией избирательного взноса; документы, подтверждающие членство лиц, включенных в партийный список, в Народно-демократической патриотической партии «Ауыл».

Утвержденный на прошедшем 1 февраля съезде НДПП «Ауыл» партийный список включает в себя 19 человек. После предоставления документов в ЦИК секретарь партии Борибай Жексембин проинформировал о качественном составе кандидатов. По его словам, среди вошедших в партийный список восемь человек имеют ученую степень (пять докторов наук и три – кандидаты в доктора наук). Состав кандидатов «Ауыла» полиэтничен, в их числе представители четырех национальностей. Партийный список НДПП состоит из общественных и культурных деятелей, представителей исполнительной власти (акимы сел, районов), производственного сектора, бизнеса. Как отметил Б. Жексембин, каждый из кандидатов не только высокопрофессиональный специалист в своей сфере, но и имеет большой жизненный опыт.

Также 2 февраля 2016 года в Центральную избирательную комиссию Республики Казах­стан для регистрации представлен партийный список Коммунистической Народной партии Казахстана, включающий 22 человека. В соответствии с требованиями избирательного законодательства партийный список был передан представителем политической партии одновременно с выпиской из протокола X внеочередного съезда Коммунистической Народной партии Казахстана о выдвижении партийного списка. Полномочия представителя подтверждены соответствующими документами.

Для регистрации партийного списка в Центральную избирательную комиссию представлены следующие документы. Выписки из протокола X внеочередного съезда КНПК о выдвижении партийного списка с приложением копии документа о регистрации политической партии в Министерстве юстиции Республики Казахстан; заявления граждан, включенных в партийный список о согласии быть включенными в него; биографические данные о каждом лице, включенном в партийный список; справки налогового органа о сдаче кандидатами, включенными в партийный список, и их супругами декларации о доходах и об имуществе; документов, подтверждающих членство лиц, включенных в партийный список, в КНПК.

Согласно избирательному законодательству Коммунистическая Народная партия Казахстана освобождается от внесения избирательного взноса, так как на предыдущих выборах набрала более семи процентов голосов от общего числа избирателей, принявших участие в голосовании.

Член политбюро ЦК КНПК, депутат Мажилиса V созыва Айкын Конуров от лица партии подчеркнул, что проведение внеочередных парламентских выборов, совмещенных с выборами в маслихаты, – это очень своевременное, нужное мероприятие, поскольку страна находится в начале пути масштабной модернизации, и казахстанский народ должен решить, с кем он готов воплощать в жизнь намеченные реформы. Выборы укрепят общественное согласие и помогут сплотиться нашему обществу для достижения поставленных целей. Представители КНПК отметили, что партия верит в поддержку своих сторонников и на предстоящих выборах намерена заручиться новым мандатом их доверия.

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