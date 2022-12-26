Партия Adal прекратила свою деятельность

Партия Adal подала документы на прекращение своей деятельности. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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«В соответствии со статьей 45 Гражданского кодекса 20 декабря 2022 года произведена регистрация прекращения деятельности политической партии Adal в связи с реорганизацией путем присоединения к партии Amanat», – говорится в сообщении Минюста.

Основанием для этого послужили решения внеочередных съездов Adal и Amanat в марте и апреле 2022 года соответственно.

Напомним, апреле текущего года Adal вошла в состав партии Amanat.

Теперь в Казахстане 6 зарегистрированных партий: Amanat, Демократическая партия Казахстана «Ақ жол», Народная партия Казахстана (НПК), Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП), Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл», Казахстанская партия зеленых «Байтақ».

Отметим, что в настоящее время в связи с изменениями и дополнениями в законодательство о политических партиях, процедура создания партий в Казахстане существенно упрощена:

- сокращена минимальная численность инициативной группы граждан с 1 тысячи до 700 человек;

- увеличен срок проведения учредительного съезда с 2 до 3 месяцев;

- снижен регистрационный порог с 20 до 5 тысяч членов партии;

- снижена минимальная численность региональных представительств с 600 до 200 человек;

- увеличен срок формирования филиалов партии с 6 месяцев до 1 года.