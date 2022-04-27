​​​​​​​Партия «AMANAT»: курсом к Новому Казахстану

О ребрендинге главной политической силы страны, трансформации партии «AMANAT» в рамках намеченного Главой государства курса реформ и ежедневной работе депутатов самой многочисленной фракции Парламента мы поговорили с заместителем председателя Мажилиса Павлом Казанцевым.

– Павел Олегович, отразился ли ребрендинг партии на работе фракции, политических настроениях и взглядах Ваших однопартийцев?

– Согласно практике ребрендинг в любой состоявшейся и сильной организации мало влия­ет на ее устойчивость и настроения сотрудников. Курс партии, ее направленность, центристское начало остались прежними. Да, поменялось название, но мы, депутаты – солдаты фракции, и работаем под ее знаменем.

Поэтому решение о ребрендинге, озвученное на внеочередном съезде, было принято с пониманием и единогласно. Все структуры организации и каждый ее сотрудник продолжают работать в рамках своих функциональных, политических и иных компетенций в направлениях, заданных партией, в том числе и модернизационных.

Ребрендинг объективно имеет свои плюсы и минусы. Если говорить об изменениях в электоральном поле, то, конечно, этот шаг скажется на таких важных показателях, как узнаваемость и лояльность к партии, что, собственно, характерно для любой общественной структуры.

Казахстанцы, особо не интересующиеся событиями полити­ческой жизни страны, возможно, на время потеряют из виду прежний бренд политобъединения, и нужны будут определенные время и усилия, чтобы в информационном пространстве вернуться к той стопроцентной узнаваемости, которая была раньше. Поэтому и на фракцию, и на аппарат партии возлагается дополнительная нагрузка по активизации продвижения той структуры, которой они служат.

Лояльность подразумевает уже более глубокое погружение в специфику партийной работы. Если наш избиратель может ответить на несколько базовых вопросов о доктрине партии, ее программах, механизмах продвижения интересов казахстанцев, значит, он уже находится в поле нашей работы, в том числе информационной и идеологической.

Работа с этой целевой аудиторией требует уже других подходов. Но в любом случае сегодня нам необходимо активизироваться в продвижении и принятии избирателями бренда «AMANAT». Одновременно следует продолжать активизировать ежедневную текущую деятельность по выполнению предвыборных обе­щаний, перестраиваться согласно курсу, определенному Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.

– Одно время партию «AMA­NAT» обвиняли в бюрократизме и излишне раздутом админис­тративном штате. Есть мнение, что ее огромная численность не соответствует ожидаемой результативности. Изменит ли смена названия эти тенденции?

– Структуры странового масштаба, доминирующие на электоральном поле, известные большинству населения, будь то политические партии или общественные объединения, всегда будут обвинять в бюрократизме. Это абсолютно естественное явление во всем мире, и Казахстан тут – не исключение. К большому кораблю всегда приковано больше внимания. От него больше ожиданий и, соответственно, больше критики.

Партия «AMANAT» – правящая партия в сегодняшнем раскладе политических сил – имеет вертикальную структуру управления вплоть до районного звена. А ее первичные организации доходят до каждого аула. Поэтому естественно, что и численность адми­нистративного аппарата несоизмеримо больше, чем в любой другой общественной структуре, которая сегодня существует в политическом поле Казахстана. Ну и работы у нас, без ложной скромнос­ти, несоизмеримо больше.

К тому же в самом термине «бюрократия» по сути нет ничего плохого. Он описывает аппаратные взаимоотношения между звеньями одной структуры, необходимые для выполнения поставленных целей и задач. Элементы бюрократии вы найдете в любой организации, в том числе и в административном звене партии «AMANAT». Но я бы не стал называть данный уровень критичным. Наша главная задача – сделать так, чтобы это не влияло на эффективность работы политической структуры.

Есть еще один момент: партии создаются с разными целями. Есть такие, которые работают только в электоральные кампании. Раз в пять лет они начинают активизироваться за несколько месяцев до выборов. А после, вне зависимости от результатов, «ложатся на дно». Такие структуры могут позволить себе работать с небольшим административным аппаратом, привлекая общественников, политических волонтеров в «горячий» период. У партии «AMANAT» другой подход.

Мы не имеем права работать лишь в электоральный период. Объясню почему. Партия «AMA­NAT» – единственная пока политическая структура в Казахстане, у которой, помимо предвыборной программы, есть дорожная карта по ее реализации. Это солидная, конкретизированная стратегия, которая изобилует не лозунгами и слоганами, хотя, не спорю, для партии и это важно, а конкретными цифрами, измеримыми показателями, проектами, направлениями и методиками контроля.

Таких дорожных карт сегодня нет ни у одной другой полити­ческой силы страны.

Центральная дорожная карта партии «AMANAT» насчитывает 362 пункта. Направления, которые определены в ней директивно, также расшиваются индикативно. И по каждому из этих пунктов прописаны конкретные и, подчеркиваю особо, измеримые показатели, а также форматы контроля за реализацией каждого конкретного показателя на все пять лет.

Каждый пункт имеет конкретного исполнителя в лице государственного органа либо общественного объединения. И за каждым пунктом закреплен, причем с персональной ответственностью, депутат фракции Мажилиса Парламента страны.

Более того, депутаты наших фракций в Мажилисе и маслихатах всех уровней ежеквартально отчитываются перед партией. Это значит, мы ставим перед собой конкретные реальные цели и можем спросить за их достижение. А наши избиратели могут спросить с нас.

Центральная «дорожная карта» разбита на 17 региональных программ развития. А они уже в свою очередь – на районные, городские и сельские. И там также определены конкретные измеримые показатели с конкретными ответственными лицами и кон­трольными сроками.

– Что это значит в итоге?

– Это значит, что каждый житель отдельного населенного пунк­та может прийти в соответствующее отделение партии и ­узнать, в каком году и каким образом будет решен интересую­щий его вопрос: строительство школы или больницы, снос ветхого дома или возведение нового.

И это уникальный признак сильной и устойчивой структуры, каковой является партия «AMANAT». И я говорю об этом с гордостью. Никакая другая политическая структура, работающая под условно общим лозунгом «Повысить уровень жизни казах­станцев!», на сегодняшний день не сможет так же четко объяснить, как именно она собирается это сделать. Депутаты аманатовских фракций всех уровней готовы отвечать за результаты работы. На этом и строится доверие людей, как бы кто не критиковал деятельность правящей партии.

Это очень серьезная ответственность. Но это и признак сильного эффективного партийного менеджмента, признак серьезнос­ти структуры, каковой является партия «AMANAT».

– Но ведь «дорожная карта» партии должна, как говорится, быть на одной волне с государственными программами развития, быть привязанной к индикативным показателям экономики и планам Правительства…

– Безусловно. Поэтому, как бы нам не хотелось популистски обещать казахстанцам решение всех насущных проблем, обеспечить абсолютно всех жильем в течение четырех-пяти лет, дать абсолютно всем работу и снизить налоги, сделать это невозможно. Мы – реалисты. Партия «AMANAT» опирается на возможности бюджета, утвержденных государственных программ и национальных проектов.

Безусловно правящая партия имеет влияние на работу Правительства, что позволяет предельно трезво и взвешенно как планировать те или иные показатели своей программы, так и спрашивать за их исполнение.

И эта работа на постоянной основе проводится совместно с органами исполнительной власти. Проговариваются постановочные цели, находятся компромиссы. Главное – не обманывать себя и избирателей.

– В таком случае как Вы видите основные направления трансформации работы главной политической силы страны и ее фракции в русле проходящих в Казахстане политических реформ?

– Вижу это в двух основных направлениях. Во-первых, это дебюрократизация отдельных процессов, но там, где она дейст­вительно нужна. Во-вторых, транс­формация самой политической работы партии.

Программа трансформации, принятая на состоявшемся недавно съезде, требует кратного повышения оперативности в реагировании на запросы наших избирателей, к которым относятся не только казахстанцы, голосовавшие за партию «AMANAT» или находящиеся уже в ее рядах, но и все жители страны.

После январских событий в ­казахстанском обществе появились новые тренды, если можно так сказать. Связаны они с тревогой за устойчивость государства. Есть запросы на перемены.

Но в то же время у граждан есть понимание того, что нельзя сегодня в виду сложившихся экономических и ­геополитических условий делать слишком резкие движения. Устойчивое поступательное движение не терпит резких разворотов, государство, как корабль, можно попросту завалить на бок и даже утопить. Нужно об этом помнить. Курс движения большого судна следует корректировать четко и тонко. Это относится и к растущим ожиданиям и запросам нашего населения.

Для того чтобы делать работу наиболее эффективно, нам нужно расширить палитру форматов взаимодействия с населением, ускорить процесс получения обратной связи и ее обработки. К тому же важно отделять социальные запросы от простых «хотелок», если позволите так выразиться.

Уровень критического мышления казахстанцев сегодня высок как никогда, особенно в социальных сетях, призывы в которых не отличаются особой рефлексией. Поменять Правительство, Парламент, акимов, раздать всем средства национального фонда, обеспечить всех многодетных и сирот жильем, увеличить в разы социальные пособия – согласитесь, это не предмет для конструктивного разговора.

Но при этом есть действительно очень важные запросы от социально уязвимых групп населения, о которых государство обязано заботиться. После пандемии мы получили новую статистику в этом секторе, после трагических январских событий добавились другие акценты, ну а в связи с последними событиями международной повестки дня мы получили новые экономические и политические вызовы. И с этим нужно справляться очень оперативно.

Времени на длинные совещания, процедуры обдумывания и согласования нет. В этом и заключается дебюрократизация и трансформация работы партии, повышение ее мобильности в принятии эффективных решений на любом административном и территориальном уровне.

Диалог с избирателями тоже меняет тональность и подходы. Речь идет о новом формате электоральных процессов и выборного законодательства, возврату к мажоритарной системе избрания в маслихаты и частично в Мажилис.

Речь также идет об отвязке партийного аппарата от государственного административного ресурса, то есть от той существующей практики, когда аким региона или территории является практически автоматически руководителем соответствующей партийной организации. Сейчас можно долго обсуждать, хорошо это было или плохо, но есть один железный аргумент: на ранней стадии формирования системы политического поля страны данный ресурс был безусловно полезен, ибо позволял быстрее и эффективнее приводить в жизнь решения правящей партии страны.

Развитие партийной системы независимого Казахстана насчитывает порядка 20 лет, мы находимся еще на стадии поиска, становления практик и политических привычек. Из мирового опыта известно, что должно смениться два-три поколения, прежде чем партийный и политический секторы смогут стать системными и максимально эффективными демократическими инструментами в государстве.

– По словам Президента, депутатские фракции должны взять на себя организацию диа­логовых площадок в дополнение практики депутатских запросов. Вы тоже говорите о расширении инструментария взаимодействия с избирателями. Насколько эффективным тут можно считать проведение парламентских и общественных слушаний, публичных дебатов, к примеру?

– Можно сказать с увереннос­тью одно: в депутатских фракциях количество и качество диалоговых площадок сегодня должно кратно возрасти. И мы вводим новые форматы для оперативной отработки социальных запросов.

Приведу конкретный пример. Люди в регионах должны быть обеспечены пастбищными угодьями. Президент определил эту задачу как приоритетную. Депутаты давно уже проработали и приняли законодательную основу для решения этого вопроса, но на местах все равно ее реализация остается на низком уровне. В 13 регионах страны данный вопрос не решен. А ведь для граждан Казахстана, особенно в густонаселенных районах, содержание и выпас скота имеют традиционно важное значение. Даже критически важное.

Когда мы увидели, что недовольство граждан в отдельных областях ежедневно нарастает, приступили к практической работе. Депутатские группы отправляются непосредственно в регионы, чтобы на месте понять причины проблем. Говорим с жителями, обсуждаем проблемные вопросы с региональными чиновниками, проводим открытые слушания, экспертные обсуждения.

Что-то решается на месте, а по системным проблемам депутаты выдают Правительству конкретные рекомендации, требуют и следят за их исполнением.

Такая же ситуация и по паводкам. Все видели, как депутаты фракции находились в районах паводковых проблем, встречались с людьми, с чиновниками, с общест­венниками, оперативно решая проблемы населения. Таких примеров активизации работы можно приводить достаточно много. Конечно, и диа­логовых площадок в этой связи становится гораздо больше.

При этом одним из важных инструментов решения системных вопросов населения продолжают оставаться и депутатские запросы. Сегодня количество запросов, озвучиваемых на пленарных заседаниях Мажилиса, выросло в два-три раза. Больше диалоговых площадок – больше информации, а, следовательно, и больше депутатских запросов.

Любые встречи и обсуждения при правильной организации всегда приносят положительные плоды. Даже если обсуждение определенных вопросов происходит в резких тонах, вызывает дискомфорт у сторон. И сегодня нужно перестать бояться открытого диалога, потому что только так можно понять важные тенденции общественного мнения и глубинные причины запросов тех или иных целевых групп.

– Что подразумевается под правильной организацией?

– Тут два аспекта. Первый – выслушать все стороны социального конфликта и понять их аргументацию. Второй – приглашать на диалог все заинтересованные стороны и общественность. Даже если у кого-то эмоции зашкаливают. И тогда любой диалог, будь то экспертное обсуждение, заседание «круглого стола» или встреча в поле, дает результат. На основании этих диалогов и принимается решение.

– Спасибо, Павел Олегович! У Вас есть возможность обратиться к избирателям со страниц «КП».

– Во-первых, хочу поблагодарить читателей за интерес к теме транформации политического поля страны и стратегии партии «AMANAT» в этом процессе. Во-вторых, заверить, что партия «AMANAT» остается на марше, добавляет оборотов и на крейсерской скорости идет президентским курсом к построению Нового Казахстана. И, в-третьих, хочу пожелать всем казахстанцам всего хорошего в это непростое для страны и всего мира время.