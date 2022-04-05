Исполнительный секретарь партии «AMANAT» Асхат Оралов провел совещание c членами рабочих групп по актуализации в кратчайшие сроки основных программных документов, таких как Политическая платформа, программы «Общество благополучия: 10 целей десятилетия» и противодействия коррупции до 2025 года.

Асхат Оралов отметил, что на прошедшем 1 марта Съезде Председатель партии Касым-Жомарт Токаев обозначил приоритеты партийной модернизации, в том числе по пересмотру основополагающих программных документов.

Так, по каждому документу созданы рабочие группы. Руководителем рабочей группы по актуализации Политической платформы партии назначен депутат Мажилиса, член фракции «AMANAT» Айдос Сарым. Рабочую группу по актуализации Программы «Общество благополучия: 10 целей десятилетия» до 2030 года возглавил депутат Мажилиса Саясат Нурбек. Руководителем рабочей группы по Программе противодействия коррупции до 2025 года стал депутат Мажилиса Ерлан Саиров.

В состав групп вошли депутаты Парламента, члены Политического совета партии, представители экспертного сообщества и неправительственного сектора, государственных органов и палаты предпринимателей «Атамекен».

«Политическая платформа, в которой заложены ценности и приоритеты партии, была принята в 2013 году. В обновленном документе предстоит отразить новые ценности, формирующиеся в обществе, максимально учесть все запросы граждан на изменения», - сказал Исполнительный секретарь партии.

Он подчеркнул, что в программе «Общество благополучия: 10 целей десятилетия» следует тщательно проработать концептуальные подходы с учетом современных вызовов и угроз, связанных с пандемией, январскими событиями и обострением геополитической ситуации.

При этом, главной задачей рабочей группы по Программе противодействия коррупции является выработка конкретных предложений, направленных на формирование в обществе нулевой терпимости к коррупции, консолидацию государства и общества в борьбе с этим социальным злом.

В кратчайшие сроки будет организован сбор предложений от региональных филиалов и членов депутатской фракции партии в маслихатах и Мажилисе. Проекты программы будут обсуждены на различных диалоговых площадках, экспертных встречах, в том числе в онлайн-формате.

В свою очередь, депутат Мажилиса Ерлан Саиров подчеркнул, что сейчас в обществе высокий запрос на перемены и соответственно требования к партиям очень высоки. «Разумеется, изменения необходимы, но я думаю, что должна быть преемственность. Поэтому мы будем двигаться вперед, с учетом лучших уроков прошлого», - добавил Ерлан Саиров.

В ходе совещания своим мнением также поделились Айдос Сарым, Саясат Нурбек и другие члены рабочих групп.