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Партия «AMANAT» провела первый шахматный турнир «AMANAT CUP»

В столице состоялся первый республиканский шахматный турнир «AMANAT CUP», организованный партией «AMANAT». Более 200 участников турнира в возрасте от 8 до 35 лет со вторым разрядом и выше сыграли на площади у главного символа столицы – монумента «Байтерек».

Поздравляя победителей первенства, Исполнительный секретарь партии «AMANAT» Асхат Оралов отметил, что турнир приурочен к Году детей и направлен на популяризацию шахматного движения в стране. 

«Сегодня Казахстан занимает 37 место в мировом шахматном рейтинге. Отечественные шахматисты продолжают прославлять нашу страну во всем мире. Партия «AMANAT» будет традиционно проводить открытый республиканский турнир, и со следующего года этапы пройдут во всех регионах страны. Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание развитию и поддержке шахматного спорта. Мы видим огромный потенциал нашей молодежи, детей и хотели бы внести свой вклад в развитие шахматного движения в стране», – сказал Асхат Оралов. 

В свою очередь международный гроссмейстер Жансая Абдумалик подчеркнула, что такие чемпионаты очень важны для молодых шахматистов.

«Во-первых, это популяризация шахматного спорта, а во-вторых, отличный опыт для детей. Не выезжая из страны, у них есть возможность соревноваться с соперниками разного уровня. Здесь большое количество участников, здоровая конкуренция. Хотелось бы выразить благодарность партии «AMANAT» за отличную организацию турнира», - подчеркнула Жансая Абдумалик. 

По мнению одного из победителей турнира Константина Казакова, сегодня в стране наблюдается шахматный бум. 

«Приятно, что стали проводиться такие турниры, потому что, когда я был помладше, с этим вопросом было сложнее. Сейчас государство поддерживает развитие данного спорта, партия «AMANAT» подключилась, думаю, в дальнейшем конкуренция будет только возрастать», - добавил Константин Казаков.  

Так, в категории «Молодежь» первое место занял Константин Казаков, второе – Бахтияр Нугуманов и третье – Талгат Губайдуллин. В категории «Дети» сильнейшим стал Алдияр Ансат, вторым – Мадияр Алтынбекулы и почетное третье место занял Абуали Скак. 

Общий призовой фонд составил более 5 млн тенге. Победителей и призеров награждали известные казахстанские шахматисты Жансая Абдумалик, Бибисара Асаубаева, Дармен Садвакасов и Меруерт Камалиденова.

Следует отметить, что турнир проводился по швейцарской системе с обсчетом рейтинга ФИДЕ. Жеребьевка участников проводилась с применением программы Swiss Manager. 

Турнир «AMANAT CUP» будет проводиться ежегодно.

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