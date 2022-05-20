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Партия «AMANAT» в поддержку референдума проводит встречи с общественностью г. Қонаев

Исполнительный секретарь партии «AMANAT» Асхат Оралов в городе Қонаев провел ряд встреч с активом партии, представителями интеллигенции, членами ППО, трудовым коллективом городской гидроэлектростанции и др., обсудив значимость предстоящего общенационального референдума.

На встрече с представителями интеллигенции Исполнительный секретарь отметил, что после разделения областей город Қонаев станет административным центром Алматинской области, обеспечив дополнительный импульс развитию региона.

«Жители города Қонаев, по сути, стали одними из первых казахстанцев – активных участников масштабных преобразований в стране, озвученных Главой государства в своем Послании народу. Теперь для полной реализации курса политических реформ предлагается провести Конституционную реформу, которая станет политическим фундаментом «Второй Республики». Наша страна всецело придерживается демократических принципов, о чем свидетельствует тот факт, что поправки в Основной закон вносятся путем голосования всех граждан. И мы уверены, что жители города Қонаев также в числе первых примут в нем самое активное участие», – сказал Асхат Оралов.

В свою очередь, член совета ветеранов Илийского района Ерболат Турымбетов сообщил, что аксакалы области и города Қонаев, представители интеллигенции, заслуженные деятели культуры и спорта принимают активное участие в разъяснительной работе о важности выносимых на голосование поправок.

«Референдум – это своего рода экзамен для нашего народа, и на встречах с людьми мы видим, что население высоко оценивает данную инициативу и выражает готовность принять участие в голосовании, поскольку все понимают, что любые изменения в стране, в конечном счете зависят от Конституции», - подчеркнул Ерболат Турымбетов.

В ходе партийного актива Асхат Оралов отметил, что аманатовцы, являясь общественной опорой Главы государства и крупнейшей политической силой страны, должны быть на передовой всех преобразований. По его словам, партия, как и страна в целом, также находится в процессе трансформации, и сейчас важна сплоченность всех казахстанцев вокруг курса реформ, предложенных Касым-Жомартом Токаевым.

В беседе с трудовым коллективом ГРЭС также были обсуждены предстоящие изменения. Участники встречи поддержали проведение общенационального референдума и выразили уверенность, что горожане покажут высокую активность в день голосования.

В Алматинском областном филиале партии насчитывается более 90 тысяч членов «AMANAT» и 307 первичных партийных организаций.

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