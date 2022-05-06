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Партия «АМАNАТ» выступила с заявлением в поддержку референдума

Председатель «AMANAT» Ерлан Кошанов в режиме видеоконференцсвязи провел первое заседание Республиканского партийного штаба в поддержку проведения референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК.

В ходе заседания Ерлан Кошанов озвучил заявление партии «AMANAT» в поддержку инициативы Президента провести общенациональный референдум.

«Президент в своем Послании народу Казахстана предложил пакет масштабных политических реформ, направленных на повышение благосостояния населения, переход от суперпрезидентской формы правления к политической системе с сильным Парламентом и маслихатами, ускорение демократического процесса, укрепление единства и солидарности в стране», - говорится в заявлении.  

Председатель партии отметил, что масштабные реформы коренным образом изменят избирательную, партийную и судебно-правовую системы, административно-территориальное устройство, принцип разделения государственной власти. 

«Это станет политической основой «Второй Республики». Историческое решение Президента – большой шаг на пути построения нового и справедливого Казахстана. Это усилит политическую конкуренцию, создав новые и равные возможности гражданам страны. Для реализации реформ необходимо внести 33 изменений и дополнений в Конституцию. Для законодательного закрепления этих изменений Президент предложил провести общенациональный референдум. Внесение поправок в Конституцию путем всенародного голосования подтверждает действие принципа: «Народ – единственный источник государственной власти». Партия «АМАNАТ», глубоко понимая важность конституционной реформы, всецело поддерживает предстоящий референдум!», - сказал Ерлан Кошанов. 

По его словам, общенациональный референдум является выражением нацеленности государства на реальные перемены, поэтому партия готова направить все усилия на организацию общественной поддержки конституционной реформы. 

Так, для информационно-разъяснительной работы и организации мероприятий партией созданы республиканский и 17 региональных штабов. В их составы вошли центральный и региональные партийные активы «АМАNАТ» — это депутаты фракции в Парламенте и маслихатах, представители интеллигенции, заслуженные деятели культуры и спорта, молодежное крыло и филиалы партии. Партийцы встретятся с избирателями в регионах и отдаленных населенных пунктах. 

«Конституционная реформа, предложенная Президентом, определяет стратегическое будущее Казахстана. Мы стремимся создать открытое и процветающее государство, справедливое и равноправное общество. Эти цели объединяют Президента и всех казахстанцев, поэтому участие в референдуме – наш общий долг. В такое судьбоносное для страны время никто не должен остаться в стороне, и каждый может сделать свой исторический выбор. Будущее нашей независимой страны – в наших руках!», - подчеркнул Ерлан Кошанов. 

В ходе заседания был дан ряд конкретных поручений по надлежащей организации работы штабов.

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