Партия «AMANAT» заступилась за учителей

Вопрос задолженности перед учителями школ по отпускным и пособиям был рассмотрен сегодня на внеочередном заседании Республиканского общественного совета по вопросам образования и здравоохранения при партии «AMANAT».

Как отметил Секретарь партии Жигер Калиев, данная ситуация нивелируют все усилия государства, направленные на поддержку педагогов.

«В адрес депутатов фракции «AMANAT» в Мажилисе и в общественные приемные партии в регионах поступали многочисленные обращения от школьных учителей по фактам неполных и несвоевременных выплат отпускных и пособий. Более 30% членов партии – представители сферы образования. Поэтому сегодня мы пригласили на партийную площадку представителей заинтересованных министерств, и по видеоконференцсвязи подключили все регионы», - отметил Жигер Калиев.

В свою очередь, заместитель председателя Совета, депутат Мажилиса от партии «AMANAT» Жулдыз Сулейменова подчеркнула, что развитие сферы образования является одним из основных приоритетов партии.

«Нынешний постпандемийный учебный год был очень сложным и подобное отношение к учителям неприемлемо. В Совет должна быть предоставлена информация о том, в каких конкретно школах какие педагоги не получили выплаты, а до 30 июня текущего месяца все задолженности должны быть погашены», – сказала Жулдыз Сулейменова.

По словам вице-министра просвещения РК Гани Бейсембаева, проблема возникала из-за неправильного планирования бюджета местными исполнительными органами.

«На сегодняшний день регионы проинформировали, что выплата осуществлена уже на 92,5%. В ближайшее время все учителя получат положенные средства», - заверил вице-министр.

Однако представители местных исполнительных органов подчеркнули, что выплаты производятся за счет внутренних перераспределений средств, и в конце года большинство столкнутся с дефицитом бюджета.

Депутат Мажилиса, член фракции «AMANAT» Юлия Кучинская считает, что необходимо смотреть в корень проблемы и решать её системно.

«Сегодня регионы в очередной раз заставили найти эти деньги, чтобы оперативно эту дыру залатать. Но давайте спрашивать у регионов откуда они эти деньги взяли, будет какая-то экономия местного бюджета? Завтра опять у нас местные исполнительные органы будут виноваты и все эти механизмы приведут просто клубочком от одной проблемы к другой. Я понимаю, что в этой ситуации Министерство просвещения хочет быть хорошим, но говорить о том, что это недоработали местные исполнительные органы, по крайней мере, некорректно. Допущенные просчеты и нежелание признать проблему Министерством привели к хроническому дефициту бюджетных средств», - добавила народный избранник.