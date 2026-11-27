Фото: пресс-служба партии "Ауыл"

Заседание прошло под председательством руководителя Центрального аппарата партии Даурена Бабамуратова с участием руководителей региональных избирательных штабов.

Участники заседания подвели итоги кампании, поделились опытом работы в регионах и обсудили дальнейшее взаимодействие с избирателями.

В избирательной кампании в 20 регионах страны от партии «Ауыл» приняли участие 440 кандидатов, в том числе 373 мужчины и 67 женщин. Из них 112 были выдвинуты по партийным спискам, 328 — по одномандатным избирательным округам.

В рамках кампании кандидатами проведено 1 405 агитационных мероприятий, в том числе 48 на областном, 377 на городском и 980 на районном уровнях. Кроме того, состоялось большое количество индивидуальных встреч с избирателями. Основными форматами стали встречи с трудовыми коллективами, жителями населенных пунктов, представителями различных социальных и профессиональных групп.

«Избирательная кампания показала важность слаженной работы всех звеньев партийной структуры от центрального аппарата до региональных филиалов. Накопленный опыт, взаимодействие с местными сообществами и активное участие партийного актива позволили обеспечить системную работу на местах. Благодарю руководителей региональных штабов, кандидатов, доверенных лиц, волонтеров и молодежный актив за ответственное отношение и вклад в общее дело», — отметил Даурен Бабамуратов.

Отдельное внимание было уделено дальнейшей работе с обращениями и предложениями граждан, поступившими в ходе встреч. Важно, чтобы вопросы, поднятые жителями, не оставались только частью избирательной повестки, а получали последовательную проработку при участии региональных филиалов и депутатов маслихатов.

«Для партии принципиально важно сохранить и развивать взаимодействие с людьми после завершения избирательной кампании. Региональные филиалы продолжат работу с обращениями граждан, будут прорабатывать предложения жителей, содействовать решению актуальных вопросов сельских территорий и поддерживать местные инициативы во взаимодействии с депутатами маслихатов», — подчеркнул руководитель аппарата партии.

В заседании также выступили председатели Туркестанского, Карагандинского и Павлодарского областных филиалов партии Торегелди Калмуратов, Жакыпбек Ануарбеков и Ерканат Абенов. Они поделились опытом организации избирательной кампании и рассказали о работе с избирателями в своих регионах.

Партия «Ауыл» продолжит укреплять связь с жителями регионов, поддерживать местные инициативы и последовательно работать над решением актуальных вопросов развития села.