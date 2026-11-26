Новые объекты в Жезказгане, развитие регионов, качественное образование и модернизация инфраструктуры, доступ к качественной питьевой воде, надёжное электроснабжение и повышение качества образования. Эти темы стали главными на встречах представителей партии «Әділет» с трудовыми коллективами и жителями области Улытау, Атырауской области и города Алматы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс службу партии

Фото: t.me/adilet_partiyasy

Участники обсудили, как задачи Послания Президента будут реализовываться в регионах и какие изменения они принесут жителям.

Область Улытау: что изменится в регионе до 2029 года?

В Жезказгане представители партии «Әділет» встретились с коллективом общеобразовательной школы №4. Главной темой разговора стало развитие области Улытау и проекты, которые планируется реализовать в ближайшие годы.

Во встрече приняли участие заместитель руководителя областного филиала партии «Әділет» Ерлан Мырзабеков и координатор направления инклюзии Женского крыла партии Жанна Болатбекова.

До 2029 года в регионе планируется реализовать 58 бюджетных инвестиционных проектов. Они охватят строительство дорог и жилья, развитие социальной инфраструктуры и обновление инженерных сетей.

Отдельно обсудили крупные проекты в Жезказгане: строительство Конгресс-центра, университета, инклюзивного спортивного центра и центра оказания социальных услуг. Новые объекты расширят возможности жителей в сфере образования, спорта и социальной поддержки.

Ерлан Мырзабеков подчеркнул, что важно, чтобы результаты развития региона были заметны прежде всего в жизни людей.

«За каждым новым объектом стоят возможности для жителей. Это доступ к качественному образованию, занятиям спортом, социальной поддержке и более комфортным условиям жизни. Поэтому важно, чтобы запланированные проекты были своевременно реализованы и приносили реальную пользу региону», – отметил Ерлан Мырзабеков.

Атырауская область: вода и электричество без перебоев

В Атырау представители партии «Әділет» встретились с сотрудниками ТОО «Магистральный водопровод» и АО «KEGOC». В центре внимания были вопросы водоснабжения, обновления коммунальных сетей и обеспечения страны электроэнергией.

Участники обсудили инициативу «Народная стройка», предусматривающую выделение около 6,5 трлн тенге из Национального фонда до конца 2029 года. Эти средства планируется направить на модернизацию коммунальной инфраструктуры, обновление инженерных сетей и обеспечение населённых пунктов качественной питьевой водой.

Также речь шла о сокращении потерь воды, внедрении цифровых технологий для её учёта и создании Национальной информационной системы водных ресурсов.

Отдельной темой стала энергетическая безопасность страны. К 2029 году Казахстан планирует выйти на профицит электроэнергии. Для этого предусмотрено строительство новых электростанций, модернизация действующих объектов и сетей, а также развитие возобновляемой энергетики, в том числе солнечных электростанций.

Член партии Гульнафис Танбаева отметила, что развитие этих отраслей невозможно без специалистов, которые ежедневно обеспечивают стабильную работу систем водоснабжения и электроснабжения.

«За привычными для нас водой в кране и электричеством стоят труд и ответственность тысяч специалистов. Поэтому важно не только обновлять инфраструктуру и внедрять современные технологии, но и создавать достойные условия для работников отрасли», – подчеркнула Гульнафис Танбаева.

Алматы: качество образования и поддержка педагогов

В Алматы представители партии «Әділет» встретились с преподавателями и сотрудниками Казахского национального женского педагогического университета. Основными темами обсуждения стали повышение качества образования, поддержка профессионального развития педагогов и внедрение современных технологий в образовательный процесс.

Во встрече приняли участие представители Алматинского городского филиала партии «Әділет» и профессорско-преподавательский состав университета.

Участники обсудили основные задачи в сфере образования, обозначенные в Послании Президента. Особое внимание уделили цифровизации образовательной системы, эффективному использованию возможностей искусственного интеллекта, повышению качества подготовки будущих педагогов и развитию их профессиональных компетенций.

Также были затронуты вопросы улучшения условий труда учителей, снижения избыточной административной нагрузки и широкого внедрения современных методов обучения в образовательных учреждениях.

Представитель партии «Әділет» Айнур Мукажанова подчеркнула важность модернизации системы образования и создания условий для профессионального развития педагогов.

«Качество системы образования прежде всего зависит от профессиональной подготовки педагогов и условий, созданных для их работы. В своём Послании Глава государства уделил особое внимание облегчению труда учителей, снижению избыточной нагрузки и эффективному использованию современных технологий. Сегодня при подготовке будущих педагогов важно развивать цифровую грамотность, обучать применению возможностей искусственного интеллекта и обеспечивать тесную связь теоретических знаний с практикой. Ведь качественное педагогическое образование - прочная основа воспитания конкурентоспособного и сознательного поколения», – отметила Айнур Мукажанова.

Встречи прошли в формате открытого диалога. Сотрудники предприятий и представители образовательного сообщества смогли задать вопросы, поделиться профессиональным опытом и высказать свои предложения.

Ранее представители партии «Әділет» обсуждали задачи Послания Президента с жителями и трудовыми коллективами Северо-Казахстанской и Жамбылской областей, а также города Шымкент. Разъяснительная работа в регионах продолжается.