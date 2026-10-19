Партия «Әділет» определила кандидатуру на вакантный мандат депутата Курултая

Бюро Политического совета партии «Әділет» приняло решение о передаче вакантного депутатского мандата Курултая по партийному списку Гульнар Тойлыбаевой, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба партии

Мандат стал вакантным в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Татьяны Савельевой.

Гульнар Тойлыбаева обладает многолетним опытом государственной и партийной работы. В разные годы занимала должности секретаря и председателя областного маслихата. В настоящее время является советником акима области Жетысу.

Соответствующее постановление направлено в Центральную избирательную комиссию.