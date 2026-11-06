Партия «Әділет» прорабатывает системные решения для устойчивого роста ГМК

Как сделать условия работы горнодобывающих компаний более предсказуемыми, упростить доступ к ресурсам и расширить переработку промышленных отходов? Эти вопросы обсудили на первом заседании Отраслевого совета по вопросам горно-металлургического комплекса при Деловом совете партии «Әділет» с участием представителей профильных ассоциаций, государственных органов и депутатов Курултая, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс службу партии

Фото: adilet-partiyasy.kz

Развитие промышленности, привлечение инвестиций и углубление переработки отечественного сырья входят в число ключевых приоритетов, обозначенных Президентом в Послании. Достижение этих целей напрямую зависит от устранения регуляторных ограничений, которые сегодня затрудняют работу предприятий.

Председатель Отраслевого совета Николай Радостовец отметил, что горно-металлургический комплекс становится одной из приоритетных отраслей экономики. В числе ключевых направлений он выделил не только развитие геологоразведки и угольной промышленности, но и увеличение инвестиций, углубление переработки отечественного сырья, экологическую безопасность и формирование ресурсной базы для производства цветных и редкоземельных металлов.

По его словам, для развития отрасли необходимо обеспечить справедливые условия налогообложения, сократить административные барьеры и повысить предсказуемость регулирования. Именно на решение этих задач будет направлена работа Совета, который объединит бизнес, государственные органы и депутатов для выработки конкретных законодательных инициатив.

Практическую направленность работы Совета также подчеркнул заместитель председателя партии «Әділет» Эльдар Жумагазиев.

«Наша первоочередная задача - объединить возможности депутатов Курултая и государственных органов, обсудить с ассоциациями и отраслевыми специалистами вопросы предпринимательства и экономики на партийной площадке. В дальнейшем вопросы, которые не удастся решить на уровне отраслевого совета, будут выноситься на обсуждение Делового совета партии с участием его председателя Айбека Дадебай. Наша цель – найти баланс и прийти к согласованным решениям», - подчеркнул Эльдар Жумагазиев.

Одной из центральных тем заседания стала налоговая нагрузка на горнодобывающие предприятия. Президент Казахстанской горнорудной палаты Руслан Баймишев отметил, что инвесторы должны заранее понимать параметры налогообложения на протяжении всего срока реализации проекта. По мнению представителей отрасли, при расчете роялти важно учитывать реальные экономические показатели предприятий, а также особенности добычи и переработки сырья.

В свою очередь, представители государственных органов указали на необходимость обеспечить прозрачность налогообложения и исключить возможности ухода от налогов через аффилированные структуры и трансфертное ценообразование.

Участники обсудили подходы, которые позволят сбалансировать интересы государства и бизнеса. Применение роялти перенесено на 1 января 2029 года, а сам пакет изменений в налоговое законодательство планируется подготовить до конца 2027 года.

Еще одним острым вопросом стала доступность земельных участков для реализации горнодобывающих проектов. Даже при наличии лицензии на разработку месторождения оформление прав на землю и согласование документов могут затягивать начало работ. Николай Радостовец отметил, что инвесторы нередко сталкиваются с трудностями при взаимодействии с частными землевладельцами. В результате реализация перспективных проектов затягивается или вовсе становится невозможной.

Представители отрасли предлагают упростить процедуры оформления земельных участков, установить четкие сроки рассмотрения заявок и определить порядок выплаты компенсаций собственникам при изъятии земли для инвестиционных проектов.

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов подтвердил готовность ведомства совместно с представителями отрасли проработать законодательные изменения и оценить их правовые и бюджетные последствия.

Отдельно участники рассмотрели нормы Водного кодекса и их влияние на работу промышленности. В качестве примера привели Павлодарский алюминиевый завод, развитие которого ограничивают действующие требования по водным объектам.

Представители госорганов подчеркнули, что сохранение водных ресурсов остается безусловным приоритетом, однако законодательство должно учитывать и специфику стратегических производств. Сейчас совместно с Министерством промышленности и строительства прорабатывается дифференцированный подход. Он позволит учитывать состояние водного объекта, значение месторождения и экологические риски горных работ, чтобы реализовывать значимые инвестиционные проекты с соблюдением природоохранных требований.

Самостоятельным направлением работы станет вовлечение техногенных минеральных образований (ТМО) в повторный хозяйственный оборот. Речь идет прежде всего о золе и шлаках, которые сегодня зачастую остаются невостребованными, хотя могут служить вторичным сырьем.

Для развития переработки отрасль предлагает закрепить права собственности предприятий на ТМО, исключить повторное налогообложение и упростить передачу таких материалов перерабатывающим компаниям. Параллельно обсуждались вопросы очистки исторических отвалов и рекультивации земель.

«Промышленные отходы должны стать не бременем, а ценным ресурсом для вторичного оборота», – отметил Николай Радостовец.

Часть инициатив Делового совета партии уже получила предварительную поддержку рабочей группы при Министерстве промышленности и строительства. Речь идет о поправках в Кодекс о недрах и недропользовании, Водный и Земельный кодексы. Остальные предложения будут дополнительно проработаны с участием экспертов.

Депутат Курултая Вадим Басин подтвердил готовность депутатской группы содействовать совершенствованию отраслевого законодательства. По итогам заседания участники договорились сформировать профильные рабочие группы по каждому направлению с участием бизнеса, министерств и отраслевых ассоциаций.